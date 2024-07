FOTO Asfalt i još malo pa gotovo: Pogledajte kako idu radovi na jednom od najviših mostova u regiji

Unatoč temperaturama koje posljednjih dana idu i iznad 40 Celzijevih stupnjeva, radovi na jednom od najviših mostova u regiji, a koji će po svom puštanju u funkciju skratiti put do mora, privode se kraju. Kako je objavilo Javno poduzeće Autoceste Federacije BiH na svojoj Facebook stranici, na mostu Počitelj trenutačno se izvode radovi postavljanja završnog sloja asfalta, što ujedno znači i posljednju fazu radova na ovom impozantnom objektu.

Most Počitelj dio je autoceste koja se gradi na paneuropskom koridoru Vc koji prolazi kroz BiH. Sastavni je dio poddionice Počitelj – Zvirovići koja je duga 11,07 kilometara, a najznačajniji objekt na poddionici upravo je most Počitelj čijom su izgradnjom spojene dvije obale rijeke Neretve te će njegovim puštanjem u promet ova dionica biti povezana s Republikom Hrvatskom preko graničnog prijelaza Bijača. Projektiran kao kontinuirani prednapeti gredni most, most Počitelj ima glavni raspon od 147 metara. Izgrađen je s promjenjivim sandučastim poprečnim presjekom i jedinstvenom konstrukcijom za oba kolnika, dok su stupovi monolitno povezani s rasponskom konstrukcijom koja se izvodi slobodno konzolnom gradnjom.

Most je jedinstven po tome što se sva četiri traka autoceste nalaze na jednoj konstrukciji. Ukupno je u most ugrađeno 38.000 m3 betona, 9000 tona armature i 1500 tona kabela za prednaprezanje. Poslije je dodano i 20.000 m2 asfalta i hidroizolacije. Most Počitelj jedan je od najviših mostova u regiji, a zbog svog izgleda, načina gradnje i veličine, uz tunel Prenj, predstavlja najzahtjevniji objekt na koridoru Vc. Inače, ugovor o izgradnji potpisali su 20. lipnja 2019. godine Autoceste FBiH i izvođač radova kojeg čine tri tvrtke, a vrijednost ugovora iznosi oko 56 milijuna eura.

Grade ga konzorcij koji čine azerbajdžanski Azvirt Limited Liability Company te kineske kompanije Sinohydro Corporation Limited i Powerchina Roadbridge Group, koji su kao podizvođača angažirali Hering iz Širokog Brijega. Na završetak radova utjecali su brojni čimbenici, zbog čega je nekoliko puta prolongiran rok za završetak.

Paralelno sa završnim radovima na samom mostu, kako su ranije potvrdili iz JP Autoceste FBiH, u tijeku je i procedura tehničkog prijama i uporabne dozvole potrebne za otvaranje ove dionice na jugu Hercegovine. Inače, poddionica Počitelj – Zvirovići dio je dionice Počitelj – Bijača. Po okončanju radova, osim nje će u funkciju biti stavljena i poddionica Buna - Počitelj u dužini od 7,2 kilometra.

Riječ je o poddionici na kojoj su radovi završeni još sredinom 2021. godine, ali zbog kašnjenja radova na poddionici Počitelj – Zvirovići nije puštena u promet jer taj dio ceste nije vodio nikamo. Osim mosta Počitelj, na ovom dijelu autoceste je izgrađen je tunel Počitelj, a uz njega i jedan lažni, odnosno umjetni, tri vijadukta dužine 250 metara, jedan nadvožnjak, pet podvožnjaka i naplatne kućice.

