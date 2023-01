Muke Ante iz Istre: 'Ljudi me svaki dan zovu i žele kupiti kartu za Flixbus. Ne znam bih li se smijao ili plakao'

Mobitel Ante Babića iz Vodnjana i desetak puta dnevno nazivaju nepoznati brojevi tražeći autobusnu kartu, i tako već više od tri mjeseca. Naime, njegov se privatni broj mobitela nekako našao na internet stranici FlixBusa za područje Pule. Usprkos svim njegovim nastojanjima, broj nije uspio maknuti, a pozivi i dalje dolaze.

Na prvu, kaže, nije znao što se događa, no onda je na web stranicama vidio svoj broj mobitela. "Ovako me zovu ljudi gotovo svaki dan, uvjereni da su dobili FlixBus. I to traje već više od tri mjeseca. Pokušao sam im ukazati na grešku, zvao sam ih u Zagreb, kontaktirao e-mailom, slao poruke preko messengera, društvenih mreža, svog Facebook profila, preko press službe, PR menadžerice… ali mi nije uspjelo riješiti ovaj problem, blago rečeno, uznemiravanja" pojadao se Babić Glasu Istre.

Čak mu je i pošlo za rukom dobiti nadležne, koji su rekli da će izmijeniti broj i javiti mu se povratno, no ni jedno od toga nije se dogodilo. "Ne znam bih li se smijao ili plakao, ali ne razumijem ovakav neprofesionalan odnos jedne firme kakva bi FlixBus trebala biti" smatra on.

Neki su mu savjetovali da promijeni broj mobitela, no kaže da to ne želi učiniti jer mu je ovaj broj "lijep i pamtljiv", a osim toga, pod tim brojem njegov kontakt imaju rodbina i prijatelji. U policiji su mu rekli da se obrati teleoperateru, no u tome ne vidi svrhu, jer "nije njihov problem što netko oglašava moj broj pod svoj" objasnio je Babić.

U redakciji Glasa Istre pokušali su pomoći ispraviti grešku na FlixBus stranici, no nakon više tjedana pokušaja kontaktiranja nekoga tko bi problem riješio, morali su odustati. Niti uz najbolju volju, nisu došli do osobe koja bi Anti vratila njegov broj i mir.

