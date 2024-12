Ako ste mislili u nedjelju na Advent, evo što vas čeka: Za dio Hrvatske upaljeni alarmi, s kišom je gotovo?

Subotnje jutro diljem zemlje bilo je hladno, ponegdje čak i s ledenom kišom i bijelim pokrivačem. U nedjelju nas čeka djelomice sunčano i danju većinom malo toplije, samo rijetko još uz malo oborine, na Jadranu uz jačanje bure i tramontane, piše HRT.

Krunoslav Mikec, dipl. ing. najavljuje vremensku prognozu: - U nedjelju će na istoku Hrvatske biti dosta oblaka, ali i sunčanih razdoblja, posebno popodne. Uz većinom slab, mjestimice umjeren sjeverozapadni vjetar, najviša će dnevna temperatura biti između 5 i 7 °C. Podjednake vrijednosti u središnjoj Hrvatskoj, a jutarnje malo niže nego na istoku - od -2 do 1 °C. U prvom dijelu nedjelje uglavnom oblačno, mjestimice s maglom, rijetko je moguća i pokoja kap kiše, a od sredine dana sunčana razdoblja, uz većinom slab vjetar. Na sjevernom će Jadranu nakon sjeverozapadnjaka zapuhati bura koja podno Velebita može imati jake, samo lokalno i olujne udare. Pritom će prevladavati sunčano. U Lici i Gorskom kotaru povremeno oblačnije, samo rijetko uz mogućnost za malo kiše, a ujutro može biti mjestimične magle. Najviša temperatura zraka od 3 do 6 °C, na sjevernom Jadranu između 10 i 13 °C. U većem dijelu Dalmacije dnevne vrijednosti od 10 do 14 °C, uz uglavnom sunčano vrijeme, osobito u noćnim i jutarnjim satima uz povećanu naoblaku, rijetko i kišu. Zapuhat će bura, koja u drugom dijelu dana mjestimice može biti jaka s olujnim udarima. Bure će biti i na krajnjem jugu Hrvatske, također lokalno na udare jake i olujne tijekom poslijepodneva i večeri kada će oblaka biti zamjetno manje nego u noćnim i jutarnjim satima, koji će još mjestimice donijeti kišu. Temperatura zraka porast će do vrijednosti između 11 i 15 °C.

