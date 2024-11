Evo kada kreću preventivni zdravstveni pregledi i tko ima pravo na njih, broj oboljelih trebao bi se smanjiti za 40 posto

Od ponedjeljka, 11. studenog ove godine, liječnici obiteljske medicine, domovi zdravlja te Hrvatski zavod za javno zdravstvo i županijski zavodi za javno zdravstvo počinju s provedbom preventivnih zdravstvenih pregleda diljem Hrvatske, najavljuju iz Ministarstva zdravstva.

- Program preventivnih zdravstvenih pregleda jedna je od ključnih poluga reforme hrvatskog zdravstvenog sustava jer mijenja zdravstvenu sliku nacije. Preventivni zdravstveni pregledi koji će se provoditi u cijeloj zemlji trebali bi pridonijeti značajnom poboljšanju zdravstvenog stanja naših građana, produljenju životnog vijeka građana, poboljšanju kvalitete života i većom razinom zdravstvene pismenosti – kazao je ministar zdravstva Vili Beroš dodavši kako je ovaj program preventivnih zdravstvenih pregleda utemeljen na rezultatima provedenog Pilot – projekta kao i stručnim te znanstveno dokazanim spoznajama o pravodobnoj kontroli zdravstvenog stanja svakog od nas.

U ponedjeljak će se i detaljno prezentirati cijeli proces provedbe preventivnih zdravstvenih pregleda. Pravo na besplatni preventivni zdravstveni pregled ostvarit će svi građani temeljem obveznog zdravstvenog osiguranja, a moći će ga obaviti kod svog izabranog liječnika, najavljuju iz Ministarstva zdravstva.

Naime, provedeni Pilot – projekt preventivnih pregleda koji su provedeni u pet hrvatskih županija pokazao je kako više od dvije trećine pregledanih građana ima zdravstvene probleme – od povišenog krvnog tlaka, povećanih razina kolesterola, šećera u krvi, prekomjerne tjelesne težine sve do štetnog utjecaja pušenja i alkohola na zdravstveno stanje.

Rano otkrivanje bolesti otvara mogućnost uspješnijem liječenju, produljenju životnog vijeka i podizanju kvalitete života. Uz to, povećava se svijest o važnosti preventive i snazi vlastitog utjecaja na zdravlje. Iskustva pokazuju da je najmanje jedna trećina osoba spremna mijenjati svoje životne navike i ponašanja koja štete njihovu zdravlju. Preventivno djelovanje značajno bi, procjenjuje se čak za 40%, smanjilo broj oboljelih. S druge strane, preventivnim pregledima i odgovornijem odnosu prema vlastitom zdravlju znatno bi se smanjio sadašnji pritisak na zdravstveni sustav i oslobađali bi se svi potencijali za još učinkovitije pružanje zdravstvene skrbi pacijentima, ističu u Ministarstvu.

Dodaju i kako se svaki uloženi euro u preventivne preglede 14 puta vraća u zdravstveni proračun, što je također važan faktor u postizanju održivosti zdravstvenog sustava.

- Situacija u kojoj se sada nalazimo nalaže poduzimanje odlučnih koraka prema prevenciji i drugačijem odnosu prema sustavnoj brizi za zdravlje kako pojedinaca tako i cijele društvene zajednice. Ako gledamo izolirano, to je možda najvažnije pitanje javne zdravstvene politike. Ali, stavljajući ga u širi kontekst, onda je to pitanje i ekonomske budućnosti zemlje i demografske održivosti Hrvatske. Jednom riječju, to je temelj na kojem se mora i treba graditi zdravija i kvalitetnija budućnost naših građana i cijele države - zaključio je ministar zdravstva Vili Beroš.

