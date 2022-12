Europsko vijeće dodijelit će BiH status kandidata za EU

Pomičemo se prema konsenzusu za dodjeljivanje Bosni i Hercegovini statusa kandidata za Europsku uniju, prenio je jedan upućeni izvor Večernjem listu u Bruxellesu pomak u raspravi koja se vodi iza zatvorenih vrata, a koja priprema zaključke o BiH na današnjem sastanku Vijeća za opće poslove, i to je ipak izgledniji dan odluke, na summitu 27 premijera i predsjednika u četvrtak.

Na tom summitu, odnosno sastanku Europskog vijeća, BiH bi trebala dobiti status kandidata ako se stvori konsenzus svih 27 država članica za takvu odluku, na sličan način kao što su u lipnju status kandidata dobile Ukrajina i Moldavija – kao snažnu (geo)političku poruku. I druga potvrda da se BiH približava statusu kandidata u ponedjeljak je došla iz Češke, koja "očekuje neku vrstu rješenja, na temelju uvjeta".

Unutarnje reforme i napredak

Neslužbeno smo doznali da i Nizozemska uklanja rezervu koju je imala na takav prijedlog odluke. Uvjet za dobivanje statusa kandidata je da BiH pokaže napredak barem po 8 uvjeta koje je Europska komisija pobrojala u posljednjem izvješću o napretku BiH. Šire gledano, ukupno 14 uvjeta, unutarnjih reformi države, kako bi ona bila spremna za status kandidata.

Hrvatska je među državama članicama koje uvjeravaju ostale, one skeptičnije unutar Vijeća, da BiH nedvojbeno ispunjava uvjete za kandidaturu, da je samo stvar u tome da je malo vremena od izbora do formiranja svih razina vlasti i implementacije dogovorenog, ali da se nedvojbeno događa formiranje vlasti, da je implementacija uvjeta dio koalicijskog sporazuma te da je vidljiv zamah na temelju kojega se BiH može dodijeliti status kandidatkinje za EU. Uz Hrvatsku, prvi zagovornici takvog pristupa su Slovenija, Austrija, Mađarska, Poljska, tri baltičke države članice, ali i Njemačka.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL Photo: Davorin Visnjic/PIXSELL

Ako bi u BiH do četvrtka, dana održavanja summita u Bruxellesu, bila potvrđena nova vlada na razini Federacije BiH, koja je dogovorena između HDZ-a i stranaka Osmorke, to bi bio dodatni argument za lakše dobivanje statusa kandidata. Ali nije još jasno može li se to, zbog protivljenja SDA, dogoditi do četvrtka.

No, formiranje Vijeća ministara na državnoj razini SDA ne može blokirati, a provedba uvjeta koje BiH ima za status kandidata za EU odvija se ponajviše kroz državnu razinu. Moguće je da se još jedan vidljivi korak u formiranju Vijeća ministara BiH dogodi upravo u četvrtak i da to posluži europskim čelnicima da daju konačno zeleno svjetlo za kandidatski status.

U ponedjeljak je na temu kandidatskog statusa za BiH zasjedao Coreper, Odbor stalnih predstavnika država članica u Vijeću EU, a posljednji nacrt zaključaka današnjeg Vijeća za opće poslove (nacrt prije današnjeg sastanka) bio je sročen ovako: "Nakon zaključaka Europskog vijeća 23.–24. lipnja 2022., i u svjetlu Komisijine posljedične preporuke od 12. listopada 2022., Vijeće predlaže da se dodijeli status kandidatske zemlje Bosni i Hercegovini, podložno potvrdi Europskog vijeća, na temelju shvaćanja da su poduzeti koraci navedeni u Komisijinoj preporuci, s ciljem jačanja vladavine prava, borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala, upravljanja migracijama i (jačanja, op.a.) temeljnih prava)".

Nazadovanje Srbije

Na sastanku Vijeća za opće poslove Hrvatsku predstavlja državna tajnica Andreja Metelko-Zgombić, a na sastanku Europskog vijeća u četvrtak premijer Andrej Plenković. Odluka o BiH sročena je tako da bi bila konačna tek nakon potvrde na Europskom vijeću, summitu u četvrtak.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL Photo: Armin Durgut/PIXSELL

"Vijeće također poziva sve političke lidere u BiH da žurno implementiraju obveze iz sporazuma postignutog 12. lipnja 2022. i hitno finaliziraju ustavnu i izbornu reformu u skladu s ključnim prioritetima", dodaje se još u nacrtu zaključaka pripremanih za današnji sastanak.

U dijelu nacrta zaključaka koji se odnosi na napredak Srbije u pregovorima, Vijeće za opće poslove EU sprema se izraziti "duboko žaljenje zbog nazadovanja Srbije u usklađivanju s vanjskom i sigurnosnom politikom Europske unije, osobito u nesvrstavanju uz EU sankcije protiv Rusije i Bjelorusije, kao i u vanjskopolitičkim postupcima koji su suprotni zajedničkom pristupu Unije".

VIDEO: Zagreb: Prva godišnja konferencija o hrvatskom Nacionalnom planu oporavka i otpornosti "Spremni za sutra"