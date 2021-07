Europskih 1,5 mlrd. kn za projekt robotaksija: Novac neće dobiti tvrtka Rimac Automobili

Novac iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. neće dobiti Rimac Automobili, kako se na nekim mjestima u javnom prostoru tvrdilo, nego jedna druga kompanija u čijoj vlasničkoj strukturi jesu Mate Rimac i Rimac Automobili, a također se u kontekstu poduzetnika iz Svete Nedelje o njoj već i ranije govorilo.

Riječ je o tvrtki Project 3 Mobility koja je zapravo tvrtka nositelj projekta robotaksija o kojima je Rimac i govorio nakon zaključenja posla vezanog za Bugatti s Porscheom. Iz Rimac Automobila uputili su nas na ranije izjave u kojima se navodilo kako je plan da do kraja 2024. godine Zagreb među prvima u svijetu dobije robotizirane taksije. Detalje o svemu moramo pričekati do sljedeće godine, no sasvim je točno da Rimac Automobili neće proizvoditi takva vozila, nego će se ona, kao i ekosustav unutar kojega će ona funkcionirati, praviti pod okriljem te nove tvrtke gdje je partner i Microsoft. Proizvodili bi se, dakle, u Hrvatskoj s planom da se vozila i sustav izvoze.

>> VIDEO Rimac o preuzimanju Bugattija i projektu robotaksija

Osnivač i dizajner Mudri

Pogled na javno dostupne podatke o tvrtki otkriva dosta toga. Primjerice, uz Rimca i Rimac Automobile, kao osnivači i članovi društva navode se i dizajner njihovih automobila Adriano Mudri te strateg Marko Pejković. Ali, tu su i Kia te Infinum. Također, vrlo je zanimljiv i podatak prema kojem je ‘u prosincu 2019. godine KIA Motors Corporation investirao iznos od 22,317.501 kuna u Društvo Project 3 Mobility d.o.o.’. Što se tiče Infinuma, naše odlične softverske tvrtke koja je nedavno osnovala zajedničku tvrtku s Porscheom, Porsche Croatia d.o.o., čemu je vrata otvorio Mate Rimac, rekli su nam kako “možemo potvrditi da smo dio Project 3 Mobility i to kao investitori i suradnici. Vjerujemo u taj projekt i sve ljude koji stoje iza njega; ne bismo uložili svoje vrijeme i novac da nije tako. Nažalost, ne možemo otkriti detalje o tome što konkretno radimo.”

O očito iznimno zanimljivom projektu koji je sada dobio i zeleno svjetlo u sklopu prihvaćenog Nacionalnog programa doznajemo upravo iz tog dokumenta. Tamo stoji kako je “cilj projekta razviti i implementirati u potpunosti novi ekosustav urbane mobilnosti (odnosno tzv. MaaS – mobilnost kao usluga), usko integriran s javnim gradskim prijevozom koji će se sastojati od 3 ključne komponente nužne da bi potpuno autonomna vozila mogla funkcionirati i sudjelovati u prometu.

One su redom: (i) potpuno autonomno električno vozilo pete razine autonomije, (ii) razvoj i izgradnja specijalizirane infrastrukture za autonomna i električna vozila integrirane s javnim gradskim prijevozom, (iii) razvoj softverske platforme za upravljanje kompletnim sustavom”. Također stoji kako planirani ukupni troškovi projekta iznose 3 milijarde i 411 milijuna kuna. Kroz europski plan oporavka RRF planirana je dodjela sredstava u iznosu od 1.485,000.000 kn s obzirom na to da se sukladno pravilima o državnim potporama neće moći financirati ukupan iznos investicije.

Serijska proizvodnja 2024.

U dokumentu također stoji i kako je projekt trenutačno u fazi razvoja autonomnog vozila koju karakterizira dovršen inicijalni prototip te započet rad na razvoju verifikacijskih prototipova koji će imati sve karakteristike finalnog vozila. U idućem razdoblju glavne aktivnosti bit će fokusirane upravno na nastavak razvoja navedenih prototipova kojih je planirano 60 te razvoj autonomne električne platforme vozila i baterijskog sustava prilagođenog specifičnostima autonomnih vozila. Usto, inicijalna flota od 700 autonomnih električnih vozila koja je planirana za Zagreb, a čija je serijska proizvodnja planirana za 2024., neće biti financirana iz ovog projekta, već iz drugih izvora sredstava tvrtke.