Šešelj na televiziji pokazao podatke hrvatskog novinara. Oglasila se Europska komisija: 'Ovo nije prihvatljivo'

Europska komisija osudila je u srijedu objavljivanje dokumenata hrvatskih državljana u medijima u Srbiji, ističući da je to neprihvatljivo i da to trebaju ispitati nadležna državna tijela. "Bilo kakav nezakonit pristup osobnim podacima građana, uključujući i novinare te objavljivanje takvih podataka nisu prihvatljivi i to trebaju pratiti nadležna državna tijela. EU će pozorno pratiti taj slučaj",rekli su iz ureda Komisije za odnose s javnošću.

Pravomoćno osuđeni ratni zločinac Vojislav Šešelj objavio je u TV emisiji srbijanskog tabloida "Informer" osobnu iskaznicu hrvatskog novinara portala Telegram Mateja Devčića, kazavši i u kojem je hotelu odsjeo. U istoj emisiji prikazani su dokumenti i hrvatskih državljanki Dorotee Strelec i Elene Pavić te Lea Mršića, uz dokumente nekoliko stranih državljana iz SAD-a, Velike Britanije i Grčke.

Srpski tabloidi još su krajem prošle godine špijunima proglasili dvadesetak studenata zagrebačkog FER-a koji su stigli u Beograd u posjet svojim kolegama, objavljujući njihove fotografije u medijima i isprativši ih iz države porukom obavještajnih službi na granici.

"Očekujemo da Srbija jamči bez ometanja slobodu medija i slobodu izražavanja. Od ključne je važnosti da novinari mogu obavljati svoj posao u okruženju bez ikakvih prijetnji nasiljem, uznemiravanjem i zastrašivanjem kako bi se građanima osigurao pristup svim informacijama”, navodi se u pisanom odgovoru Komisije na novinarsko pitanje. Dodaje se da je sloboda medija temelj demokratskog društva i temeljno pravo u EU-u te da je stoga “ključan element procesa pristupanja Srbije Europskoj uniji”.

FOTO Putin ima 14 jasnih meta: Kada bi doista posegnula za nuklearnim oružjem, Rusija bi prvo gađala ove lokacije