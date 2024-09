ENNA Grupa predstavila plan razvoja 2030/35 i novi vizualni identitet

Predsjednik uprave ENNA Grupe Boštjan Napast predstavio je danas u Zagrebu plan razvoja ENNA grupe za razdoblje 2030/35 i njezin novi vizualni identitet. Grupa trenutačno razvija tri divizije – Energiju, Logistiku i Hranu i nastavlja se razvijati s osobitim naglaskom na Energiju i Logistiku u kojima su planirane najveće investicije.

Tvrtka ENNA Opskrba promijenila je ime i širenje u Hrvatskoj i inozemstvu nastavlja pod imenom ENNA Next. Ideja tvrtke je tržištu ponuditi koncept One stop shop-a tj sve energetske usluge na jednom mjestu – opskrbu električnom energijom s posebnim fokusom na zelenu energiju, opskrbu plinom, otkup električne energije iz obnovljivih izvora, baterije i virtualne elektrane. Na području opskrbe električnom energijom tvrtka planira širenje u Sloveniju i Italiju. Električnu energiju iz obnovljivih izvora ENNA Next otkupljuje u Hrvatskoj i Njemačkoj, a planira širenje i na ostala tržišta Europske Unije. U opskrbi plinom tvrtka izlazi i na slovensko tržište.

Divizija energija planira ulaganje u geotermu u iznosu od 240 milijuna eura. Planirano ulaganje u solarne parkove iznosi 330 milijuna eura, odnosno 25-50 MW godišnje. Trenutačno je instalirano 10MW dok je u razvoju još 75 MW solara. Planirano je i ulaganje u baterije u iznosu od 40 milijuna eura. Što se tiče ESCO projekata instalirane u 22 elektrane snage preko 5 MW, a planira se ulaganje od još 25 milijuna eura. ENNA Fruit posluje u Hrvatskoj, Srbiji, BiH i Sloveniji, a 2024. namjerava izići i na crnogorsko tržište. Tvrtka je orijentirana na poticanje lokalne proizvodnje i povećanje otkupnih količina od lokalnih dobavljača, od kojih dolazi 45% prodane hrane. Regija je pokrivena sa 7 skladišno-otkupnih centara, a više od 45% potrošene energije u postrojenjima i skladišnim prostorima dolazi iz vlastitih solarnih elektrana.

ENNA Transport i ENNA Logic posluju u Hrvatskoj, Srbiji, Sloveniji, a planirano je širenje na Mađarsku i BiH u kojima trenutno posluju putem podizvođača. U Hrvatskoj prometuju na koridorima RH 1 (X koridor), RH 2 (Vb koridor), RH 3 (Vc koridor). Udio ENNA Transporta na hrvatskom tržištu trenutačno iznosi 24%. Do lipnja 2024. tvrtka je prevezla više od 33 000 vlakova. Do 2035. godine planirano je ulaganje u intermodalne terminale u iznosu od 22 milijuna eura. Nastavlja se i razvoj kontejnerskog terminala Rijeka Gateway, a očekivana ukupna investicija je oko 500 milijuna eura. Strateški interes Enne je i daljnji razvoj Luke Ploče u kojoj drži 43,49% redovnih dionica.

Od ovoga tjedna ENNA grupa ima i novi vizualni identitet. On odražava činjenicu da se ENNA grupa mijenja, raste i širi na nova tržišta. Namjera je grupacije stvoriti brand koji je suvremen, uvjerljiv i privlačan i koji odražava vrijednosti ENNA grupe. Osnovni je cilj izgradnja snažnijeg identiteta i diferenciranje od konkurencije. ENNA grupa je robustan poslovni sustav koji se zna i može nositi s izazovima, a istodobno je dovoljno fleksibilan za laku prilagodbu svim budućim promjenama. U procesu rebrandinga, promijenjeni su logotipovi/zaštitni znakovi svih tvrtki u grupi, ali i njihov cjelokupni vizualni identitet. Brand ENNA dobio je novo lice zahvaljujući svježem i suvremenom oblikovnom sustavu, živopisnoj paleti boja, čistom tipografskom stilu i razigranom grafičkom jeziku.

U diviziji ENERGIJA tvrtke su simbolički oblikovane kružno, što odražava neprestani tok energije. Tvrtka ENNA Opskrba, jučer u ponedjeljak 23.9.2024. promijenila je ime i postala ENNA Next, odražavajući usmjerenost ka budućnosti. U diviziji HRANA, novi vizualni identitet naglašava plod kao završni simbol, dok u diviziji LOGISTIKA linije simboliziraju organiziranost i usmjerenost. U ENNA grupi njeguje se izvrsnost, cijeni znanje, uvažavaju različitosti i poštuju zaposlenici i poslovni partneri. Rast ne znači samo da grupa postaje veća, rast podrazumijeva i da postaje bolja u smislu održivosti i zaštite okoliša.

U skladu s tim ENNA grupa predstavila je i novi slogan u engleskoj i hrvatskoj inačici koji glasi:

Way to grow. odnosno Za sutra koje vrijedi.

Slogan divizije Energija glasi: Turning energy into value ili Energija koja donosi vrijednost

Slogan divizije Logistika glasi: Bringing value, everywhere ili Donosi vrijednost, svuda

Slogan divizije Hrana glasi: Where opportunities grow ili Gdje prilike rastu

U srijedu 25. rujna 2024. započinje i komunikacijska kampanja ENNA grupe povodom rebrandinga pod nazivom Vrijedi! Njome žele široj javnosti predstaviti kako ENNA grupa može u isto vrijeme biti i poslovno uspješna i odgovorna prema zajednici i okolišu. Naziv kampanje, koja uključuje i billboarde, nadovezuje se na novo pozicioniranje i slogan – Za sutra koje vrijedi.

