Engleskinja ostala u šoku kada je dobila račun za taksi do zagrebačke zračne luke: 'Taksist je bio agresivan'

Neugodno iskustvo doživjela je jedna Engleskinja a adresom u Grazu koja je u ponedjeljak taksijem putovala od zagrebačkog autobusnom kolodvora do zračne luke. Žena je u noćnim satima stigla iz Graza na autobusni kolodvor pa se taksijem uputila na aerodrom gdje ju je čekao let za Bruxelles, piše Dnevnik.hr.

- Na autobusnom kolodvoru obratila se taksistu koji se tamo zatekao. Upitala ga je za cijenu vožnje do zračne luke, na što je on kratko odgovorio da će to izračunati taksimetar. Nije ni slutila što će se dogoditi pa je samo sjela u vozilo bez dodatnih upita. Kad su stigli u zračnu luku u 2:15, ispostavio joj je račun s cijenom koja ju je šokirala - čak 101 euro za vožnju od trinaest kilometara - ispričala je prijateljica žene.

- Bila je u čudu kad je na internetskoj aplikaciji izračunala kako je za navedenu vožnju uobičajena cijena od oko 40 eura. Tražila je zatim podatke od taksista, međutim on se razljutio, bio je jako agresivan. Bila je u strahu te je žurila na let pa mu je platila koliko je tražio. Sve je kasnije prijavila policiji, no oni su joj kazali kako ne mogu ništa učiniti jer je taksimetar bio uključen te je ionako dobila račun - dodala je.

Dnevnik.hr pokušao je doći do vlasnika taksija, međutim čovjek koji se javio na telefon kazao je kako to više nije njegova tvrtka jer ju je prodao te da se ne sjeća imena novog vlasnika.

