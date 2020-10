Emotivna poruka sestre: Vjerujemo da je njen organizam bio premoren od silnih napadaja

Hrvatsku je rastužila vijest o smrti 17-godišnje djevojke u splitskoj bolnici gdje je zaprimljena u subotu.

Šef Klinike za dječje bolesti Veselin Škrabić rekao je kako je 17-godišnjakinja zbog zastoja srca i disanja prvo bila primljena na Hitni interni prijem na Križinama, a nakon uspješne reanimacije smještena je u Jedinicu intezivnog liječenja Klinike za dječje bolesti.

- Ona je imala pridružene kronične bolesti, a ustanovili smo da je bila i covid pozitivna - kratko je kazao Škrabić.

Pročelnica Zavoda za intenzivnu terapiju Branka Prolić navela je kako je pacijentica nakon primitka u bolnicu primljena na Hitni prijem gdje je stabilizirana.

- Ne možemo zanemariti covid-19 infekciju koju smo potvrdili u trenutku kada je primljena u bolnicu. Službeni uzrok smrti je zastoj rada srca i pluća - istaknula je Prolić.

Prolić je ustvrdila kako je vjerojatno do smrtnog ishoda između ostalog došlo zbog kroničnih bolesti koje je imala uz covid-19 infekciju. Upitana hoće li se obaviti obdukcija, odgovorila je kako će tu zadnju riječ dati struka.

Obitelj preminule djevojke pogodili su neki natpisi u medijima pa se njezina starija sestra Anamarija Marasović emotivnim pismom obratila javnosti. Pismo je objavio portal Dalmacija danas, a mi ga prenosimo u cijelosti:

- Zovem se Anamarija Marasović i sestra sam nažalost preminule maturantice iz Splita. Moji su me odgovarali od javljanja, no jednostavno osjećam potrebu iako je ovo teško razdoblje za nas. Moram čuvati i paziti ono što mi je najsvetije, a to je obitelj.

Prvo radim ovo radi svoje sekice na koju nikad nisam dala da je diraju, kao ni ona na mene. Pogotovo sad kad se ona ne može sama obranit. Drugo, zbog svojih roditelja kojima su uz svu bol i tugu vaše lažne tvrdnje još teže pale i slomile ih u potpunosti.

Željela sam reći da moja sestra nije umrla od korone i da prestanete širiti lažne tvrdnje i informacije. Istina je da je bila pozitivna, no umrla je od hipoksije odnosno njen mozak je predugo bio bez kisika i nastupila je moždana smrt. Cijelo vrijeme do proglašenja smrti svi smo se nadali čudu i njenom oporavku jer je bila lavica i veliki borac, no jednostavno je više bila preumorna.

Video - Split: Konferencija za medije o preminuloj djevojci

Vjerujemo da je njen organizam bio premoren od silnih napadaja, neprospavanih noći zbog nedostatka kisika, Ventolina, pumpica i borbe za zrakom. Svi koji su proveli imalo vremena s našom Antoniom znaju kako je puno prije korone ona imala velikih problema s disanjem, kako je imala česte napadaje ii kako su svi bili zabrinuti za njeno zdravlje. Sam Bog zna koliko je doktora i pretraga obišla radi svog stanja no nikad nije pronađen uzrok. Uvijek je bila osjetljiva i slabijeg imuniteta i zato smo svi uvijek bili osjetljivi na nju.

Sve je to nije sprječavalo da bude većinu vremena nasmijana, vedra, pozitivna i da uvijek podiže atmosferu. Zbog tog imam potrebu za javljanjem i da vam kažem da niste svjesni koliko ste svojim krivim postupcima povrijedili moju obitelj, osobito roditelje. Svima nam je teško, ali ne mogu zamisliti njihovu bol jer sahranjuju svoje dijete koje je umrlo tako mlado. Nije niti tih velikih 18 napunila.

Zamolila bih vas da uzmete u obzir ovu izuzetno tešku situaciju i ne pogoršavate je, ne samo nama, nego bilo kom kome se desi tragedija. Ovim putem se želim i zahvalit u ime svoje cijele obitelji timu prve pomoći sa Šestanovca, medicinskoj sestri koja je uskočila u pomoć, ali i svim ljudima koji su se našli tu na cesti i bilo kako pružili pomoć i riječi potpore bez razmišljanja je li Antonia možda pozitivna na taj prokleti virus i tu pokazali kako unatoč svemu u nama još ima ljudskosti. Također velike zahvale KBC-u Split, djelatnicima hitnog internog prijema Split te osobito djelatnicima Pedijatrijske intezivne koji su učinili sve da našu Antoniu spase i izašli nam u susret maksimalno.

Posebna zahvala doktorici Polić koja je svojom izjavom na konfernciji za medije smirila moje roditelje i rekla potpunu istinu kako je moja sestra, istina bila pozitivna na koronu, no ona nije službeni uzrok smrti. Možda je taj glupi virus i imao malo utjecaja, no to nikad nećemo saznat. Naša divna Antonia, naše Sunce je bilo umorno i ne možemo se ljutit što nas je napustila tako brzo i iznenada.

Tješi nas što se nije patila nego je usnula svoj najljepši vječni san i vjerujemo da je sad gore negdje na lipšem mistu i uživa i napokon živi život punim plućima bez pumpica, bez lijekova i čuva nas od gore naš mali andeo. Te misli nas vode dalje kroz život.