JEDINA IZ EUROPE

Ema Donev ušla je u finale prestižnog natjecanja: U San Franciscu će odlučiti tko dobiva 250 tisuća dolara

Da bi došla do finala Breakthrough Junior Challengea, Emina je snimka prvo prošla kritiku drugih natjecatelja, zatim je odabrana u najboljih 75, pa je stručna komisija to suzila na najboljih 30. Na društvenim mrežama skupljali su se lajkovi za one koji ulaze u finale, a naša Ema skupila ih je dovoljno