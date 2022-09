Šestero naših mladih genijalaca pomelo konkurenciju: Eksperimentom riješili zadatke i osvojili srebro

Iz Gruzije, s međunarodnog turnira mladih prirodoslovaca,vratili su se sa srebrnom medaljom. Nije prva u njihovoj kolekciji, još manje posljednja medalja i nagrada za šesteročlani tim hrvatskih mladih učenika i genijalaca koji čine učenici Mia Čmrlec, kapetanica ekipe, te Anja Vinković, Ana Sabočanec, Arwen Regušić Popović, Dora Špiljak i Ena Špoler.

Ovi su se učenici na natjecanju koje je nakon dvije godine napokon održano uživo morali iskazati, ni više ni manje, nego u eksperimentalnom rješavanju zadataka koji objedinjuju sva područja prirodnih i tehničkih znanosti, od fizike, kemije, tehnike, informatike do biologije. Samo natjecanje koncipirano je tako da učenici u dobi od 12 do 16 godina moraju riješiti 17 zadataka koji su zadani godinu unaprijed, a na samom Međunarodnom turniru predstavljaju svoja rješenja u obliku tzv. znanstvene borbe koja je slična debati i strogo vremenski ograničena.

Tako su naši učenici na samom natjecanju morali prezentirati rješenja problema poput bioritma biljaka, mjerenja brzine svjetlosti uz pomoć čokolade i mikrovalne pećnice, obojena vatra...

U timu šest najboljih

– Cilj u našem eksperimentalnom radu pri rješavanju zadataka je doći do što manjih odstupanja. Većina problema koji su zadani postavljeni su da se provjerava neki fenomen u prirodi, neovisno o tome je li on fizičke, kemijske ili biološke prirode. Dakle, pokušava ga se dokazati eksperimentalnim postupkom, bilo to laboratorijski, u garaži ili samoj prirodi. Uglavnom, treba se doći do rješenja koje se može aproksimirati teorijskim i konceptualnim znanjem, gdje mi znamo – aha, tako se situacija odvija, ovom je jednadžbom opisujemo – pojasnio je Andrej Todić, 19-godišnji mentor hrvatskog tima, inače student druge godine FER-a. Mentorsku je palicu zaslužio jer se i sam prethodnih godina natjecao na međunarodnim turnirima. Kako su pojasnili sami natjecatelji, naši se timovi formiraju na način da se u njih uključe šest najboljih učenika s državnih natjecanja toga tipa iz cijele Hrvatske koji onda zajedno godinu dana pripremaju rješenja. Sve u svemu znanje koje se od njih traži i očekuje nije znanje koji oni mogu dobiti iz školskih udžbenika.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 13.09.2022., Zagreb - Srednjoskolci Ana Sabocanec, Andrej Todic, Mia Cmrlec osvojili su drugo mjesto na svjetskom natjecanju u matematici. Photo: Igor Kralj/PIXSELL

– Za većinu problema koji su postavljeni na natjecanjima nemamo materijala ni sadržaja u školskim udžbenicima, dakle mi smo pripremajući se morali istraživati dodatnu literaturu. Uz pomoć naših mentora dolazimo do materijala iz kojih možemo učiti. Uostalom, sve je koncipirano tako da mi samostalno pokušavamo naći rješenje za zadane probleme. Uostalom, rješenja takvih problemskih zadataka koji se postavljaju na natjecanjima ne mogu se pronaći niti uvježbati ni na internetu kao gotovo rješenje ili prikazani eksperiment, dakle sve morate postaviti samostalno. Upravo takvom metodom istovremeno učite i praktično i teoretski. Mislim da bi takav način učenja, uostalom, trebao biti uveden i u sve škole i sve predmete – kazala je Ana Sabočanec, inače učenica drugog razreda Gimnazije Josipa Slavenskog u Čakovcu. Anu je da se uopće uključi u ovakvo natjecanje motivirala Mia Čmrlec, 16-godišnja učenica sada trećeg razreda iste gimnazije, ujedno i kapetanica ekipe koja je i godinu prije sudjelovala na natjecanju, a onda u školi drugim učenicima pojašnjavala prednosti i čar ovakvog natjecanja.

Bez potpore države

– Često se u školi, kada učimo neko novo gradivo, baziramo na teoriji koju prođemo na satu uz profesore, a poslije ponavljamo. Kroz ovakvo učenje teoriju zapravo učimo kako bismo nešto drugo dobili, kako bismo mogli provesti eksperiment. Ovakvim načinom puno više ostaje, puno više je stvari razumljivije jer imamo primjenu toga što smo naučili. Mislim da bi i učenicima koji nisu toliko zainteresirani za predmete poput fizike, biologije, kemije bilo puno lakše kada bismo tako učili u školi – kazala je Mia Čmrlec.

Ne skrivaju naši učenici, kada dođu na međunarodne turnire, što zbog prethodno osvojenih medalja drugih učenika, na naš se tim uvijek gleda kao na ozbiljnu konkurenciju i pretendente za medalje. To ne čudi, jer ovo je Hrvatskoj čak osma uzastopna medalja na međunarodnom turniru prirodoslovaca. Sveukupno su svi naši učenici koji su sudjelovali na ovakvim natjecanjima osvojili tri brončane medalje i to 2017. u Kini, 2018. u Gruziji i 2021. godine u Kazahstanu, dvije srebrne medalje osvojili su 2016. godine u Iranu i 2022. godine u Gruziji, a hrvatski su se timovi s takvog natjecanja vratili i s tri zlatne medalje koje su osvojili 2015. godine u Beogradu, 2019. u Bjelorusiji i 2020. godine u Rusiji. I zato je više nego tužno da država ovoj generaciji natjecatelja koji su predstavljali našu zemlju nije platila put. Pred sam odlazak učenici su, na čelu s udrugom Istraživački centar mladih oko koje se okupljaju i gdje se za natjecanje prijavljuju, morali novac tražiti objavom na društvenim mrežama. Srećom, financijski su im uskočili poduzetnici.