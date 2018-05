Elektro-solarni turistički brod Vukovar Waterbus Bajadera

ŠETNJA DUNAVOM – najdužom Europskom ulicom...s pogledom na Grad i njegove znamenitosti: dvorac Eltz, Luku, Crkvu, Vodotoranj, Gimnaziju, Križ na obali...

Elektro - solarni turistički panoramski riječni brod koji je u potpunosti u funkciji ekološki održivog turizma…

VUKOVAR WATERBUS BAJADERA

Plovi tijekom cijele godine

Salon broda je ustakljen

Jesen i zima – salon ima grijanje

Proljeće i ljeto – otvaraju se krov i prozori

Kapacitet 60 sjedećih mjesta

Foto: Promo

ZANIMLJIVOSTI

prvi turističkI brod nakon 30-tih godina prošloga stoljeća u Vukovaru...

prvi elektro-panoramski brod na unutarnjim plovidbama ( rijekama ) u RH...

prvi brod izgrađen prema standardima EU od ulaska RH u EU...

prvi elektro / solarni brod u ovom dijelu Europe...

Jedina žena brodovlasnica na rijekama i jezerima u RH...iz Vukovara...

PRIZNANJA

2013. god. dobitnici smo nagrade CBTour za inovacije u poslovnom turizmu - Najbolji menadžer hrvatskog poslovnog turizma!

2016 – u skladu s Direktivom 94/14 ( EU ) – znak izvrsnosti AMBASADOR ALTERNATIVNIH GORIVA

VIŠE O MOGUĆNOSTIMA PLOVIDBE........

Foto: Promo

Noćna plovidba

Sa pogledom na svjetla grada i kartu Dunava...uz projekciju filma, prezentacije, glazbene zabave...

Plovidbeni event

Zabava, rođendan, sastanak, domjenak ili ručak...uz degustaciju vina, kiflica, hladnih narezaka i sl.

Panoramska plovidba

Udahnite mir i snagu glavne Europske ulice...

Poruka u boci...

Jedinstvena mogućnost dunavskog umrežavanja i slanje poruke u boci iz Vukovara sa Dunava...kao nekada davno!

Foto: Promo

OPIS PROGRAMA TIJEKOM PLOVIDBE:

Doček gostiju sa projekcijom filma o Vukovaru ( film traje 6-7 min i prikazuje Grad tijekom 80-tih )

Pozdrav zapovjednika broda uz informacije o brodu...

Turistički vodič priča o ruti plovidbe, Dunavu, Gradu....cca 20 min

Goste se poziva na degustaciju vina ili soka uz glazbu ”Na lijepom plavom Dunavu”

Poslužuje se čokoladna slastica

Tijekom plovidbe gosti ( kao grupa ) mogu napisati poruku, staviti u bocu i baciti u Dunav – DUNAV KAO SREDSTVO KOMUNIKACIJE!

KONTAKT:

Zrinka Šesto – manager +385 ( 0 ) 098 344 741

Tel: + 385 ( 0 ) 32 445 455; Fax: + 385 ( 0 ) 32 445 457

E-mail: zrinka@danubiumtours.hr; zoran@danubiumtours.hr

Find us on facebook: Vukovar WaterBus Bajadera i Danubiumtours

Instagram: Vukovar WaterBus Bajadera

YouTube: Vukovar WaterBus Bajadera

Visit our web: www.vukovarwaterbus.hr