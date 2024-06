Žena i tri kćeri žive zakopane, ekstremni vremenski uvjeti u Indiji: Ljudi umiru od vrućine

Indija se u srijedu bori s ekstremnim vremenskim uvjetima koji su uzrokovali jake toplinske valove, klizišta i poplave, usmrtivši najmanje 11 ljudi ovaj tjedan, među njima ženu i njezine tri kćeri koje su bile žive zakopane u jednoj sjeveroistočnoj državi, rekli su dužnosnici i mediji.

Glavni grad New Delhi u utorak je imao najtopliju noć u šest godina, a bolnice u gradu od 20 milijuna stanovnika izvijestile su o najmanje pet smrtnih slučajeva od toplinskog udara ovaj tjedan, piše list Times of India. U poplavama i klizištima izazvanim neprekidnim kišama u sjeveroistočnoj državi Assamu smrtno je stradalo najmanje šestero ljudi u utorak navečer, rekli su dužnosnici.

