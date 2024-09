Detalji buktinje u Osijeku: Eksplozija odbacila dva vatrogasca, oni nastavili gasiti požar

Nakon dramatične noći, vatrogasci u Osijeku tek su u jutarnjim satima uspjeli lokalizirati veliki požar koji je zahvatio skladišta kod južne obilaznice. O detaljima požara više su u jutarnjim satima izvijestili načelnik Stožera i dogradonačelnik Dragan Vulin, zapovjednik JVP-a Osijek Goran Ivković te zamjenik načelnika PU osječko-baranjske Darijo Premec, naglašavajući kako je velika sreća što nije bilo ozlijeđenih.

- Dojava je stigla u 3.06 minuta, gorjela su skladišta više subjekata. Ono što je najvažnije to što nitko nije ozlijeđen, niti prilikom gašenja požara, ali je šteta velika. Na prvu se može vidjeti da je velika jer su skladišta u potpunosti izgorjela, kao i sva roba koja su tamo bila uskladištena - naveo je Vulin. Velik broj vatrogasaca je sudjelovao u gašenju, a on je u relativno brzom vremenu stavljen pod kontrolu, naglasio je Vulin. On je i sada pod kontrolom te nema opasnosti od širenja.

- Vodila se velika borba između 4 i 5 sata da se požar ne proširi na benzinsku postaju koja se nalazi u neposrednoj blizini, jer bi onda i posljedice bile značajno veće, kao i šteta i ugroza za stanovništvo koja bi postojala. S obzirom na sve što se događalo, nije bilo veće ugroze za stanovništvo. Bilo je izdimljavanja, ali je vjetar uglavnom nosio dim na istok, odnosno u nenaseljeno područje, što je sreća u nesreći - dodao je.

- Vjetar, s druge strane, nije pomogao. Jako je snažno puhalo pa se i požar relativno brzo širio. Tijekom gašenja požara bilo je i brojnih eksplozija pa je važno istaknuti da ni unatoč tome nije bilo ozlijeđenih, a možemo samo pretpostaviti da se radilo o plinskim bocama. U okolnom području postoji još nekoliko skladišta boca pod tlakom, a jedna od tvrtki koja koristi skladišta se bavi upravo time. Ta vanjska skladišta su također obranjena, nije došlo do zapaljenja i samim time do značajnijih posljedica - dodao je.

Još nema indicija koje bi mogle utvrditi uzrok ovog požara, pa treba još nekoliko dana da se otkriju pobliži razlozi. Ivković je naveo kako je vjetar u trenutku izbijanja požara puhao 8 m/s, zbog čega se buktinja jako brzo širila unutarnjim prostorom objekta. Na koncu je na teren izašlo 22 vatrogasnih vozila, a svi vatrogasci u Gradu borili su se sa požarom, njih 78.

- U jednom dijelu skladišta smo imali uskladištene gume i neka maziva, zbog čega je došlo do gustog crnog dima koji je išao prema gradu. Požar će trajati još dugo jer tek sad ulazimo u prostor gdje je uskladišten materijal, a moramo sada i paziti jer postoji opasnost od urušavanja krova - objasnio je.

Iako nitko od vatrogasaca nije ozlijeđen, u jednoj eksploziji dva vatrogasca su bila odbačena. Ipak, oni su usprkos tome nastavili gasiti vatru. Zamjenik načelnika osječko-baranjske Policijske uprave Darijo Premec rekao je kako će očevid početi kada se za to steknu svi uvjeti, ali je teško očekivati da će to biti danas.

Očevidom ćemo utvrditi gdje je točno počeo požar, kazao je Premec dodavši kako će se uskoro otvoriti promet na južnoj osječkoj obilaznici jer se u međuvremenu smanjila opasnost od izdimljavanja. Pema neslužbenim informacijama požar se dogodio na prostoru gdje se nalaze skladišta nekoliko tvrtki, među kojima "Lagermax" i "GLS".