Ekonomije Njemačke i Italije se oporavljaju i to je dobra vijest za Hrvatsku

2019. je godina opraštanja od krize

Tekuća godina trebala bi biti godina u kojoj će Hrvatska postići istu razinu gospodarskih aktivnosti kao i u 2008. godini pa, ako se ostvare prognoze rasta, bit će to i godina oproštaja s krizom. Tijekom krize Hrvatska je izgubila 12,6 posto BDP-a, i to od 2009. godine kada je BDP počeo padati zaključno do kraja 2014. godine.

Taj pad i nakon četiri godine rasta nismo sustigli, ali ekspanzijom ekonomije za 2,9 posto prijeći ćemo pretkriznu razinu. U krizi smo smanjili volumen investicija 40 posto, osobna je potrošnja pala 14 posto, a državna je potrošnja pala za svega 1 posto zbog čega je eksplodirao javni dug koji je krajem 2015. godine dosegnuo više od 86 posto. Izvoz je i tada rastao pa je to jedina komponenta BDP-a koja nije nastradala.

Osobna potrošnja građana raste i sada je na razini višoj nego u pretkriznom periodu. Državna potrošnja nastavlja rasti, dok izvoz bilježi sporiji rast od uvoza već dvije godine. Investicije se pak oporavljaju izuzetno sporo pa se tako u 2017. godini ubilježilo 30 posto manji volumen bruto investicija od onog u 2008.