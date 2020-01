Dvije žene hospitalizirane u Grazu zbog sumnje na koronavirus, rezultati najkasnije do sutra

Od koronavirusa koji se pojavio prije mjesec dana, a koji se iz grada Wuhana proširio po gotovo čitavoj Kini i svijetu, zasad su umrle 132 osobe. Broj zaraženih u Kini popeo se na 6061, dok je u svijetu zabilježen još 91 slučaj zaraze.

Austrijski mediji sada pišu kako su se pojavili prvi sumnjivi slučajevi koronavirusa u Grazu. Tamo su u bolnici trenutno na promatranju dvije pacijentice sa sumnjivim simptomima, piše Kleine Zeitung.

Jedna pacijentica je iz Azije, no obje su izolirane te se nalaze u jednokrevetnim sobama i kontakti s drugim ljudima su im strogo ograničeni.

- Sada smo na vrhuncu vala gripe - objašnjava državni liječnik Ilse Gross, zašto se vjerovatno povećava broj slučajeva za koje se sumnja da se radi o koronavirusu. Gross očekuje jedan ili dva ovakva slučaja dnevno.

Pored tipičnih simptoma bolesti, osobe moraju imati vezu s putovanjem u Kinu kako bi se smatrali sumnjivim slučajem, a navodno je upravo to slučaj s ovim pacijenticama. Rezultat viroloških ispitivanja očekuju ​​najkasnije do sutra. Do tada, pojačane mjere sigurnosti ostat će na snazi.

Ukoliko se sumnjivi slučajevi potvrde, to bi bila prva pojava koronavirusa u Austriji, a Gross ističe kako su svi spremni za tu opciju.

Koronavirus se snažno proširio i u gradu Huanggangu, otkrio je u srijedu guverner provincije Hubei, upozorivši kako se ne smije dopustiti da taj grad postane novi Wuhan, središte te provincije i epicentar epidemije koja je odnijela 132 života.

Huanggang, grad s 7,5 milijuna ljudi, jedan je od desetak gradova koji su gotovo potpuno zatvoreni, u pokušaju kineskih vlasti da zaustavi širenje virusa.

Taj je grad do kraja utorka izvijestio o pet smrtnih slučajeva i 324 oboljelih, čime je postao najpogođeniji grad nakon Wuhana.

Dva su grada udaljena sedamdesetak kilometara i nalaze se u Hubeiju, pokrajini u središnjoj Kini s oko 60 milijuna stanovnika koja je trenutno posve blokirana.

Guverner Wang Xiaodong je na konferenciji za medije rekao kako tvrtke iz Hubeija ne smiju raditi do 13. veljače.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) u srijedu je poručila da je na vladama odluka hoće li evakuirati svoje državljane iz provincije.

Generalni direktor WHO-a i visoki kineski dužnosnici ovaj su tjedan u Pekingu razgovarali o mogućim mjerama zaštite koje uključuju potencijalne alternative evakuaciji stranih državljana "ako postoji način da ih se smjesti i zaštiti njihovo zdravlje", otkrio je glasnogovornik organizacije Tarik Jasarevic.

Svoje su građane iz Wuhana u srijedu evakuirali SAD i Japan. Ranije su to učinili Austalija i nekoliko članica EU-a.

Nakon što se krajem godine pojavio u Kini, koronavirus se dosad proširio na još 16 država.

Laboratorijska verzija

Broj slučajeva u Kini trenutno premašuje 5327 ljudi koji su bili zaraženi SARS-om, virusom koji je 2002. i 2003. usmrtio oko 800 ljudi.

Dok neki stručnjaci vjeruju da novi tip virusa, nazvan “2019-nCoV”, nije smrtonosan kao SARS, pojavila se zabrinutost jer se brzo širi, a njegove glavne značajke još su nepoznate, kao i smrtnost koju izaziva.

Kao i druge respiratorne infekcije, širi se kapljicama iz kašlja i kihanja, s inkubacijom koja traje između jednog i 14 dana.

Australski znanstvenici objavili su da su stvorili laboratorijsku verziju virusa uzetog s inficiranog pacijenta, što bi mogao biti prvi veliki korak u obuzdavanju zaraze. Rekli su da će uzorak podijeliti s WHO-om i drugima.

Američka korporacija Johnson & Johnson u srijedu je objavila da radi na razvoju cjepiva za virus, dodavši kako će Kini donirati Prezcobix, svoj lijek za HIV, kako bi pomogla toj državi da pronađe rješenje za epidemiju.