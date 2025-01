Dvije bake žive same u selu Golubići, snalaze se bez vode i struje: 'Svi su nas ostavili, nikoga nema'

Žumberak je prekrasno gorje nedaleko od Samobora s desecima sela, a svako od njih broji tek nekoliko stanovnika. Ekipa HRT-a posjetila je sela Golubići i Dane, gdje ljudi uživaju u snježnoj idili, u mirovini su i bave se poljoprivredom. Luksuza ovdje nema, stanovnici se žale na nestanke električne energije i nestanke signala za mobitele i internet, a također nemaju ni vodovod.

Ceste su očišćene, no do Samobora imaju tridesetak kilometara vožnje. Jedini stanovnici sela Golubići dvije su bake. Jedna ima 85, a druga 91 godinu. Janko Golubić-Dika redovito posjećuje svoju majku. "Dolazim svaki drugi dan, radi babice. Ona je četvrta dob već. To je mirogojska mažoretkinja", kazao je Janko Golubić-Dika.

85-godišnjakinja Mara živi sama. Rijetko izlazi, pa joj zimski dani teško padaju. "Lijepo je da, ali su svi ostavili nas, nikoga nema, makar je lijepo. Ja izađem vani, bez štapa nikuda, onda padam", poručila je stanovnica sela Golubići Marija Golubić.

U obližnjem selu, Dane, prije 20 godina živjelo je dvadesetak ljudi. Danas se taj broj više nego prepolovio. "Živi sedam stalnih stanovnika. Preko vikenda ima dosta vikendaša. Glavni problem Žumberka je električna energija, koja nam dolazi iz Karlovca, odnosno Ozlja, gdje svako malo nema struje, a o internetu ne možemo ni govoriti. Vodovod, 21 stoljeće - nema vode", naglasio je stanovnik sela Dane Branko Rušnov.

Ljudi su uglavnom u mirovini i bave se poljoprivredom. Nenad živi sa suprugom, troje djece i majkom. "Tu sam rođen, tu sam odrastao, pa je nekako normalno da ostanem ovdje. Imam krave, imam svinje, te životinje neke, kućne ljubimce, mačke, pse i tako...", istaknuo je stanovnik sela Dane Nenad Vilović.



Posla uvijek ima. Zimi je tu i čišćenje snijega. "Budim se oko 7. Mama isto ide u štalu prvo. Pomuze krave, ja očistim štalu, hranimo krave prvo, onda se kuha kava, popije se kava. Onda se opet daje drugi obrok kravama. Poslije se napajaju. Da, život s prirodom, to je manje stresa nego u gradu. Sigurno. Dobro, grad ima neke svoje prednosti, selo ima svoje, ali ja bih uvijek radije odabrao selo nego grad", poručio je Nenad Vilović. Iako je danas među rijetkim stanovnicima ovog sela, pa i Žumberka, cijeni ljepotu prirode i ne razmišlja o odlasku.

