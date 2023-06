Dva potresa u BiH osjetila su se i u Hrvatskoj: 'Da je trajalo duže, ne bi bilo dobro'

Danas poslijepodne susjednu Bosnu i Hercegovinu zatresla su dva potresa magnitude veće od 3 prema Richteru koja su se mogla osjetiti i u dijelovima Hrvatske, javlja servis EMSC koji prati seizmičku aktivnost diljem Zemlje.

Prvi se potres jačine 3,2 dogodio nekoliko minuta prije 14 sati s epicentrom četiri kilometra od Stoca. Ljudi na društvenim mrežama pišu da je potres bio kratak, ali da ga se osjetilo i u dubrovačkom primorju. "Osjetili smo baba i ja da se zatreslo" komentirala je jedna osoba dok je druga napisala da su joj se tresli vrata i ormari, no većina komentara navodi da je potres bio slab te se jedva osjetio.

Sljedeći se potres jačine 3,3 prema Richteru dogodio oko 14 sati i 40 minuta s epicentrom 30 kilometara od Mostara. Ovaj je potres očito imao veći utjecaj na obljižnje stanovništvo iako su magnitude identične. Komentari na EMSC-u navode da je potres bio jak i glasan. "Da je duže trajao, ne bi bilo dobro" napisala je jedna osoba.

Oba su potresa bila plitka, hipocentar im je bio na tek dva kilometra dubine. Konteksta radi, svi potresi dubine do 70 kilometara smatraju se plitkima. Takvi se potresi slabije šire te se osjete na manjem području od dubljih, no često se percipiraju intenzivnijima no što jesu.

VIDEO TRI GODINE OD ZAGREBAČKOG POTRESA