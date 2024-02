Dva desetljeća od avionske nesreće u kojoj su poginuli makedonski predsjednik i čitava delegacija

Na današnji dan, prije točno 20 godina, u zrakoplovnoj nesreći kod Stoca u BiH poginula je čitava makedonska delegacija, na čelu s tadašnjim predsjednikom današnje Sjeverne Makedonije, Borisom Trajkovskim. Beechcraft 200 Super King Air Z3-BAB, u kom je bilo sedam putnika te pilot i kopilot, tog je kobnog jutra poletio iz Skopja za Mostar, gdje su članovi visokog, makedonskog izaslanstva trebali posjetiti 'Mostarski sajam gospodarstva' i prisustvovati međunarodnoj konferenciji o investiranju,

No, dok je letio iznad brdovitog područja, između Stoca i Ljubinja, na granici dvaju entiteta, samo nekoliko kilometara od mostarskog aerodroma i tek minutu prije slijetanja, vladin je zrakoplov iznenada nestao s radara. Pripadnici francuskog bataljona SFOR-a obznanili su da su vezu s posadom izgubili nešto poslije 8 sati, kada je avion s makedonskim izaslanstvom od mostarskog aerodroma bio udaljen samo 15 km zračne linije. U to se vrijeme, po svjedočenju mještana, na nebu začuo neobičan zvuk, no, zbog guste magle i oblaka ništa se nije vidjelo.

Čim je odjeknula vijest da se avion s makedonskom delegacijom najvjerojatnije srušio, počele su, kako bilježi naša arhiva, kružiti brojne dezinformacije o mjestu nesreće i tijeku potrage. U Makedoniji je tragična vijest objavljena tek u 10 i 30 sati, a službena potvrda da je u avionskoj nesreći poginula čitava makedonska delegacija stigla je iz Dublina, od tadašnjeg makedonskog premijera, Branka Crvenkovskog, koji je tog dana spremao predaju zahtjeva Makedonije za članstvo u EU. Za Borisa Trajkovskog, koji je bio veliki pobornik makedonskog puta u EU, trebao je to biti dan za slavlje. Vladinim je zrakoplovom iz Mostara planirao otputovati u Irsku, kako bi premijeru Bertie Ahernu, koji je tada predsjedao Europskim vijećem, predao makedonsku aplikaciju, no umjesto u Dublin, zrakoplov ga je odveo u smrt.

Nitko od 7 putnika i 2 člana posade nije preživio

U kaosu koji je nastao nakon vijesti da se avion s makedonskom delegacijom srušio, nitko, ni policija, ni zdravstveni djelatnici, ni pirotehničari, ni novinarske ekipe, nije znao u kom smjeru treba krenuti. Osim kiše i magle, potragu za zrakoplovom otežavalo je i to što područje na kom se dogodila nesreća još uvijek nije bilo razminirano, jer je to bila crta razgraničenja između srpskih vojnih snaga i postrojbi HVO-a. Tek oko 10 i 30 sati spasilačke su se ekipe uputile na područje koje je bilo označeno kao moguće mjesto nesreće. Iza pirotehničara, prema brdima su krenula i vozila medicinske pomoći te novinarske ekipe. U potragu je bilo uključeno preko 500 policajaca iz oba entiteta te pripadnici SFOR-a i međunarodne policije. Trebala su im čak 24 sata da otkriju točno mjesto nesreće, na kom su zatekli stravičan prizor.

„Nikada u životu nisam vidio tako jezivu sliku, dijelovi tijela, aviona, osobne stvari strašno“, rekao je novinarima očevidac, koji je među prvima stigao na mjesto tragedije, između Stoca i Mostara.

Za pad aviona jedni su krivili loše vrijeme, drugi starost zrakoplova, koji je kako se navodilo, već i ranije imao tehničkih problema, spominjala se i odgovornost SFOR-a, ali i mogućnost da je riječ o sabotaži. I dok su se, jedna za drugom, rađale teorije zavjere, konkretan, argumentiran odgovor na pitanje zašto je avion, samo nekoliko kilometara od mostarskog aerodroma, udario u obližnje brdo trebale su dati dvije crne kutije, pronađene na mjestu nesreće, koje su bile poslane na analizu u Pariz.

Komisija za ispitivanje uzroka nesreće, koju je formiralo Vijeće ministara BiH, zaključila je da je uzrok pada aviona bila "proceduralna greška pilotske ekipe u fazi slijetanja na mostarski aerodrom, koja je dovela do toga da avion udari u brdo".

U prosincu 2014. godine, šef međunarodne komisije koja je vodila istragu, Omer Kulić, izvijestio je kako je glavni razlog nesreće, greška pilota. U konačnom izvještaju navedeno je kako je napravljeno sedam grešaka ili propusta, koji su uzrokovali nesreću u kojoj je 26. veljače 2004. godine, kod Mostara, poginulo devet osoba, među kojima je bio i predsjednik tadašnje Makedonije, Boris Trajkovski.