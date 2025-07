Došao raditi sezonu na Pagu pa se šokirao smještajem: 'Ne mogu vam opisati taj smrad'

27 INTERVENCIJA OVE GODINE

Kad je potreban protuotrov i što napraviti nakon ugriza zmije otrovnice? 'Protuotrova imamo i više nego dovoljno, čak i za iduću godinu'

Ako dođe do ugriza zmije otrovnice, važno je ostati pribran. Što osoba prije dobije protuotrov, to bolje, a idealno bi bilo unutar sat do dva od ugriza.