Trump fokus prebacuje na Pacifik, Macron i Meloni ne žele kupovati američko oružje

U Indo-Pacifiku u tijeku je Operacija High-mast u kojoj britanska borbena grupa CSG25 sačinjena od nosača aviona HMS Princ of Wales i nizom drugih plovila provodi vojne vježbe s 12 saveznica uključujući i članice NATO-a. Međutim, čini se da određenim krugovima u Pentagonu nije sasvim po volji da u ovom trenutku u prostoru južne Azije bude prisutan tako jaki vojnopomorski entitet koji nije američki. Pogotovo jednoj osobi, a to je Elbridge Colby koji određuje politike središta američke vojne moći. Kako piše više medija, upravo je on odredio da se Ukrajini prestane slati naoružanje nakon što je, kao čelna osoba komisije za procjenu stanja američkog arsenala, zaključio da upravo tipova naoružanja koje se ondje šalje počinje nedostajati Americi. A mogli bi biti potrebni u eventualnom sukobu s Kinom. I takav je memorandum onda poslao ministru obrane Peteru Hegsethu.