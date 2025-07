Sve češće neobične izjave Donalda Trumpa: 'Zabrinuli biste se da se vaš djed počne tako ponašati'

Donald Trump sve češće izaziva zabrinutost svojim izjavama i ponašanjem. Nedavno je izjavio da ga je iznenadilo što je Jerome Powell imenovan predsjednikom američke središnje banke, iako je upravo Trump sam postavio Powella na tu funkciju 2017. godine. Trump je rekao da je "iznenađen" što je Powell imenovan za predsjednika Federalnih rezervi. "Bio sam iznenađen što je imenovan", rekao je Trump. "Iskreno, iznenadilo me što ga je Biden postavio i produžio mu mandat." Iako se u američkoj politici brzo zaboravlja, a Trump često zanemaruje nedavne činjenice, nema opravdanja za njegovo iznenađenje imenovanjem Powella — jer ga je upravo on sam postavio na tu funkciju 2017. godine, piše MSNBC. Biden ga je kasnije samo ponovno nominirao, uz podršku iz obje stranke.

Osim toga, Trump je tvrdio da mu je pokojni ujak, koji je bio profesor na MIT-u, pričao o svom razgovoru s Tedom Kaczynskim (poznatom kao Unabomber), iako takav razgovor nikako nije mogao postojati – John Trump je preminuo mnogo prije nego što je Kaczynski bio uhvaćen, a Kaczynski nikada nije studirao na MIT-u.

Trump je također u više navrata davao odgovore koji nemaju veze s pitanjima, poput onog kad ga je novinar pitao o pritvorenicima u kontroverznom kampu na Floridi. Prije dva tjedna Trump je održao konferenciju za medije u pritvorskom centru u floridskim Evergladesima — poznatom kao "Aligator Alcatraz" — te ga je jedan od novinara pitao postoji li "očekivano vremensko razdoblje" tijekom kojeg će zatočenici ostati u tom kontroverznom kampu. "Provest ću puno vremena — ovo je moja matična država", odgovorio je republikanac. "Volim je... Osjećam se vrlo ugodno u ovoj državi — provest ću ovdje puno vremena." Nije se nimalo osvrnuo na to što njegov odgovor nema veze s postavljenim pitanjem.

Demokrati su sve to pokušali iskoristiti u kampanji, naglašavajući da se Trump ponaša zbunjeno, dijeli izmišljene priče i zaboravlja činjenice. Takvi incidenti nisu rijetkost, a Demokrati su ih pokušali iskoristiti u kampanji pred izbore 2024. U završnici kampanje, Trump je, primjerice, ispričao 12-minutnu priču o genitalijama Arnolda Palmera, a samo nekoliko dana prije toga na javnoj tribini prestao je odgovarati na pitanja i samo se njihao uz glazbu 39 minuta. Barack Obama je to komentirao rekavši da je svrha tribine odgovarati na pitanja, dok je Trump umjesto toga samo plesao, ostavljajući publiku zbunjenu. Bivši predsjednik komentirao je kako bi ljudi bili zabrinuti da se njihov djed tako ponaša, a sada upravo to gledamo kod Trumpa. Mnogi njegovo ponašanje opravdavaju kao "osobit stil", no sve više se postavlja pitanje o njegovom mentalnom zdravlju.