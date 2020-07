Đuro Sessa otkrio kada će DIP objaviti prve neslužbene rezultate izbora

Predsjednik izbornog povjerenstva Đuro Sessa rekao je u Dnevniku HTV-a da je bilo kršenja izborne šutnje, ali manjeg intenziteta nego inače, i to uglavnom pozivima, SMS-ovima i porukama u poštanskim sandučićima. Kaže da izborna šutnja ima smisla, ali da treba poraditi na tome da se ona poštuje, a ne krši jer nema sankcija.

Ovi izbori se odvijaju u izmijenjenim uvjetima. Jučer je Ustavni sud donio odluku o tome da i zaraženi imaju pravo glasati. Sessa kaže da je sve spremno, da se DIP prilagodio odluci Ustavnog suda iako misle da su izašli iz okvira zakona.

"Ali pošto nam je Ustavni sud dao tu ovlast, mi smo to učinili. Sutra će gotovo 70.000 članova biračkih odbora izaći na biračka mjesta, dosad je napravljen veliki posao", rekao je.

Na pitanje koliko se zaraženih i osoba u samoizolaciji javilo i izrazilo želju za glasanjem, odgovorio je da se općenito javilo manje od 1800 ljudi, od toga 540 onih u samoizolaciji.

"Ima oko 800 zaraženih, za njih još nemamo podatak. Oko 10% onih u samoizolaciji se javilo, to nije neki veliki broj. Dali smo rok, kao molbu, da to bude do četvrtka, ali mogu se javiti bilo kada, i danas i sutra, i birački odbor će učiniti sve da im omogući glasanje. Svima koji se do sutra u 12 sati jave, snažna je uputa da im se omogući glasanje", rekao je.

"Biračima se preporučuje da dolaze s maskom, dezinficiraju ruke i da se zadržavaju što kraće, da budu strpljivi, jer će cijeli proces biti sporiji nego inače i da pokažu razumijevanje, da pokušaju rasporediti dolazak kroz svih 12 sati glasanja", poručio je Sessa.

Prve rezultate izbora DIP će početi objavljivati od 21 sat, a ažurirat će ih svakih 15 minuta, dodao je.