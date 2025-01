Dukić obustavio privremeno financiranje i oporbu nazvao šarlatanima. Vučetić: Dukić je HDZ-ov stranački potrčko

Gradonačelnik Branko Dukić već jučer poslijepodne obustavio je, kako tvrde iz gradske uprave, nezakonitu Odluku o privremenom financiranju Grada Zadra za prvo tromjesečje 2025. godine koju je 30. prosinca donijela većina u Gradskom vijeću. Pozvao je, kako se navodi, predlagatelje te odluke - klubove vijećnika SDP-a, AM-a i NL Enija Meštrovića, da uklone nezakonitosti i sve nedostatke u zakonom predviđenom roku od najviše osam dana.

- Ta odluka protivna je odredbama članka 44. stavka 1., 2., 3., 4. i 5. Zakona o proračunu. Ako Gradsko vijeće Grada Zadra ne postupi po točki II. ove Odluke, Gradonačelnik će ovu Odluku dostaviti nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt. Također, žurno će donijeti Odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za prvi kvartal 2025. godine kako bi osigurao nužno funkcioniranje javnih službi i komunalnog sustava - tvrde iz Grada, a gradonačelnik Dukić navodi:

- Pozvao sam te umišljene ekonomske eksperte, a zapravo prevarante i šarlatane, da svoj, kako su ga nazvali, vrhunsko pripremljeni materijal, usklade sa zakonom. Uistinu, riječ je kopiranom materijalu, plagijatu, koji je bio donesen kao nužna mjera za opstanak u proračunskoj krizi koju su ti isti „eksperti“ izazvali u 2023. godini. Koristeći se ovim metodama pokazuju vlastitu bezobraštinu i obmanjuju ostale vijećnike, a kako lažu sami sebe, lažu i rugaju se svim građanima. Ovo više nije nikakva politika, ovo je sramota. Njima vrijeme stoji, njima se ništa ne mijenja ni nakon tri godine. Oni i dalje tom odlukom financiraju Znanstvenu knjižnicu koja nije proračunski korisnik Grada Zadra od 2023. godine, osiguravaju sredstva za kredite koji su otplaćeni prije dvije godine kao i davno završene gradske projekte, a ostavljaju bez sredstava projekte čija je provedba u tijeku, smanjuju plaće u javnom sektoru. Samo zadarske vatrogasce zakinuli su za plaće za ukupno pola milijuna eura u prvom tromjesečju, djelatnike gradskih vrtića za više od 550 tisuća eura, a sportske klubove za više od 630 tisuća eura. Nisu planirali niti sredstva potrebna za rad pomoćnika u nastavi i financiranje produženog boravka. Ako misle da su riješili svoj problem i prebacili odgovornost, varaju se. Oni su još jednom blokirali proračun, još jednom, po treći put, blokirali sredstva građana, još jednom blokirali gradnju vrtića, škola, komunalne i društvene infrastrukture. I još jednom blokirali isplatu plaća većini proračunskih korisnika na najmanje dva tjedna. Osim što je vijećnička oporbena većina 30. prosinca donijela nezakonitu odluku o privremenom financiranju Grada Zadra za prvo tromjesečje 2025. godine, tom odlukom onemogućene su sve financijske isplate iz gradskog proračuna do usklađenja te odluke sa zakonom, odnosno isteka roka i stupanja na snagu Odluke gradonačelnika o financiranju nužnih rashoda i izdataka za prvi kvartal 2025. godine. Meni je jasno da svi proračunski korisnici dobro znaju o čemu je riječ, ali to nije utjeha. Proračuna Zadrani opet nemaju! Ovo je destruktivnost bez granica. Njihova borba za fotelje u kojoj ne biraju žrtve i dalje traje – zaključio je Dukić. Predsjednik gradskog vijeća iz redova oporbe Marko Vučetić nam je pak izjavio:

- Gradonačelnik Branko Dukić, svjestan da broji zadnje dane u gradonačelničkoj fotelji kojoj nije dorastao, odlučio se na scenarij spaljene zemlje. Učinio je sve da maksimalno oteža položaj budućem gradonačelniku, ne vodeći računa tko će sve stradati. Pročelnik za gradske financije je dobio, i to javno, nalog da pripremi odluku u privremenom financiranju kako nitko od korisnika gradskog proračuna ne bi trpio posljedice. Dali smo mu onoliko vremena koliko je sam rekao da mu treba za tu odluku, ali je on, pod pritiskom gradonačelnika, nije dostavio Gradskom vijeću. Krajnji je cinizam što se Dukić sada predstavlja kao branitelj vatrogasaca, zaposlenika gradske uprave i vrtića. On to nije, on je beskarakterni stranački potrčko koji, zbog toga što je odbačen i od jedne takve stranke bez vrijednosnih kriterija, prolazi kroz agoniju osvetničke destrukcije. On je onemogućio donošenje zakonite odluke o privremenom financiranju, javno se time hvalio, ali nema dovoljno ljudskog supstrata da se nosi s tim posljedicama. Budući da ima hrpu savjetnika, neka angažira i savjetnika koji će mu pomoći da dođe do minimuma ljudskosti - ističe Vučetić.