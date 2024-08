Dukić (HDZ): 'Oporba s predumišljajem blokira proračun'

Uoči odlučujuće sjednice gradskog vijeća Zadra na kojoj će Zadar u posljednji tren pokušati usvojiti proračun, javnosti se obratio gradonačelnik Zadra Branko Dukić. HDZ ima gradonačelnika, oporba većinu u gradskom vijeću i međusobno optužuju tko je kriv za proračun koje je nedavno proglašen nezakonitim. - Do jučer smo zaprimili proračunske prijedloge Akcije mladih i vijećnice Frank. Vijećnica Frank dostavila je jedan prijedlog. Akcija mladih dostavila je dvadeset i jedan prijedlog. Svi ti prijedlozi bili su sastavni dio i zadnjeg prijedloga proračuna.

SDP i NL Enija Meštrovića, očekivano, nisu dostavili svoje prijedloge. Ali očekujem amandmane NL Enija Meštrovića na prijedlog proračuna, dok od SDP-a nitko više ne očekuje ništa. Nažalost, iskustvo nam govori kako s amandmanima NL možemo upasti u novi/stari problem. A to je da se njima izbacuju ili duplaju već uvršteni prijedlozi, ali i probijaju pozicije što nas dovodi u nezakonitost. Ništa to nije slučajno. Kao ni ignoriranje SDP-a. To je blokada s predumišljajem! Još jednom se potvrđuje da im nije interes da se za njihove prijedloge pronađu odgovarajući izvori financiranja i odgovarajuće pozicije te da se izbjegne mogućnost za njihovu nezakonitost.

U sljedećih nekoliko dana dovršit ćemo prijedlog proračuna sa zaprimljenim proračunskim prijedlozima AM-a I vijećnice Frank, potpuno zakonit, realan i uravnotežen. Predstavit ću ga na kolegiju i uputiti Vijeću na odlučivanje. Nažalost, u odnosu na prethodne prijedloge odbijenih proračuna, u njemu neće biti moguće ostvariti neke kapitalne projekte jer za njih u ovoj godini više nema vremena - istakao je Branko Dukić gradonačelnik Zadra.

