Dubrovačkim taksistima prekipjelo, neće raditi dio dana: 'Kad se iziđe na magistralu, to je ruski rulet'

Vozači taksija u Dubrovniku danas dio dana neće raditi, nakon što im je u prometu stradala kolegica. Naime, 45-godišnja vozačica Ubera poginula je u Župi dubrovačkoj, a vozači su se ujedinili i najavili kako će danas u 14.10 sati imati svojevrstan prosvjed. "U vrijeme sprovoda naše kolegice gasimo se svi, nitko od nas neće biti na aplikaciji, ni Uber, ni Bolt, ni taksi. To će biti moralna podrška našem kolegi – kolegičin muž također je naš kolega", rekao je taksist Orsat Miljas za Dnevnik Nove TV.

"Stravična tragedija i to nije jedina tragedija koja se događa redovito. Redovito radimo noćne smjene i kad se iziđe na magistralu, to je ruski rulet", naveo je taksist. Građani već niz godina pozivaju na gradnju alternativne prometnice od Dubrovnika, odnosno Osojnika do aerodroma kako bi putnici u tranzitu zaobišli grad i okolne općine. Još uvijek nije poznato što će biti s radovima zbog spora oko trase ceste.

"Moj prijedlog prema upravi Hrvatskih cesta je da se dio koji nije sporan, od Grada prema Župi i Konavlima, projektira i da se počne s realizacijom, a dio koji možemo nazvati spornim da se ispitaju dodatne mogućnosti, to je zapravo spoj na buduću autocestu. Prvotno je konstantno bila spominjana brza cesta Dubrovnik – Zračna luka. Tek je kasnije Osojnik ubačen kao dodatni koridor. Po meni to sad ne treba niti razmatrati", kaže dubrovački gradonačelnik Mato Franković.

Sastanak s Hrvatskim cestama trebao bi biti u rujnu. Inače, ove godine na području Policijske uprave dubrovačko-neretvanske dogodila se 421 prometna nesreća, a smrtno je stradalo sedam osoba.