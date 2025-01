Država vratila sindikatima 35 zgrada i zemljišta

Tijekom jučerašnjeg glasanja u Saboru zastupnici su podržali konačni prijedlog Zakona o prijenosu vlasništva nekretnina na sindikalni fond nekretnina i na sindikate, čime se čak 35 nekretnina u dosadašnjem privremenom vlasništvu države prenosi, odnosno vraća sindikatima. I time se napokon okončava sporno pitanje koje je svoje rješenje čekalo 28 godina, još od 1997., kada su te nekretnine, na temelju Zakona o udrugama iz 1997., privremeno prešle u vlasništvo države.

Velebna zgrada Radničkog doma

Dio tih nekretnina sindikati već sada koriste. Iako je dio njih zapušten i neodržavan, ima među tim nekretninama i vrlo atraktivnih i reprezentativnih građevina, kao i zemljišta na odličnim lokacijama po cijeloj zemlji. Najveća i možda najpoznatija od tih nekretnina nalazi se u samom središtu Zagreba, radi se o velebnoj i svima dobro znanoj i prepoznatljivoj zgradi Radničkog doma na Trgu kralja Petra Krešimira IV., gdje je sjedište najveće sindikalne središnjice, Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH), kao i drugih sindikata. Sporazumom iz 2010. utvrđeno je da Savez samostalnih sindikata Hrvatske na Fondu stječe vlasnički udio od 32,58 posto, Nezavisni hrvatski sindikati 29,97 posto, Matica hrvatskih sindikata 22,49 posto, Hrvatska udruga sindikata 9,8 posto, a Udruga radničkih sindikata Hrvatske 5,16 posto.

Upravo o ovom Zakonu i Vladinom prijedlogu da država konačno sindikatima vrati njihove nekretnine dan prije glasanja vodila se u Saboru polemična rasprava jer je dio oporbe, pogotovo SDP, smatrao da je pozadina ovog zakona zapravo "omekšavanje" i pridobivanje sindikata te kupovanje socijalnog mira, pogotovo u trenutku kada bukti nezadovoljstvo zbog previsoke inflacije i nezaustavljivog divljanja cijena, a u tijeku su i najave nastavka bojkota kupovine u trgovačkim lancima, kao i mogući novi prosvjedi umirovljenika.

– To pitanje godinama je opterećivalo resorno ministarstvo, državno odvjetništvo i sudove. Vodili su se brojni sporovi i Vlada je odlučila konačno riješiti to pitanje. Riječ je o zgradama koje su građene sredstvima sindikata i pravedno je da im ta imovina onda pripadne. Kada se sindikatima vrate te nekretnine oni će njima upravljati kako sami odluče. To je tada njihova briga – braneći donošenje zakona kazao je jučer tijekom rasprave u Saboru ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Naravno, donošenje Zakona kojim se rješava jedno dugogodišnje sporno pitanje zastupnici HDZ-a svesrdno su pozdravili.

Kako se radilo o raspravi u drugom čitanju, valja navesti i to da je razlika u odnosu na prvo čitanje bila jedino u odredbi da, u slučaju da Sindikalni fond nekretnina odluči nekretninu prodati, pravo prvokupa ima država.

Kupovanje socijalnog mira?

SDP-ovi zastupnici u tom su potezu Vlade naslutili moguću proračunatu "igru" u kojoj bi se sindikate i na taj način koliko-toliko pridobilo na svoju stranu.

– Godinama je država vodila sporove sa sindikatima i za to potrošila brdo novca, da bi u konačnici dobila vlasništvo nad tim nekretninama, a sada ih vraća sindikatima. Koliko je državnog novca bačeno u vjetar u tim sudskim sporovima? I je li ovo zapravo čin HDZ-ova otupljivanja oštrice sindikatima? – zanimalo je SDP-ovu Irenu Dragić koja je u ovom Vladinu prijedlogu vidjela neku skrivenu nakanu. Zbog istog su razloga uslijedila i pitanja njezina stranačkog kolege Dalibora Domitrovića kojeg je zanimalo, ako se sindikatima nešto dodjeljuje bez ikakve procedure i dokazivanja vlasništva, pogoduje li se time zapravo sindikatima.

– Je li ovo HDZ-ovo kupovanje određenih sindikalnih krugova i kupovanje socijalnog mira? – pitao je Domitrović, dok je Mostov zastupnik Ivica Ledenko u tome što je državi trebalo čak 28 godina da riješi ovo imovinsko pitanje sa sindikatima vidio još jedan dokaz da je država spora, troma i birokratizirana. Dodao je kako država sad rješava vrući krumpir koji je godinama stajao i ohladio se, a bit će prilično problematično te nekretnine staviti u funkciju nakon tolikih godina nečinjenja i neodržavanja.

– I prijašnje su vlade mogle riješiti to pitanje, ali nisu. Još je 1997. postojala intencija da se ta imovina dodijeli sindikatima – uzvratio je Bačić.

