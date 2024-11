Dron je pao u Zagreb prije više od 2,5 godine, informacije o incidentu mogle bi biti otkrivene u ponedjeljak

Bespilotna letjelica srušila se u Zagrebu u ožujku 2022. godine, a u ponedjeljak bi mogle biti otkrivene informacije o incidentu. Kako navodi Novi list, održat će se sjednica Odbora za obranu na čijem je dnevnom redu trenutno jedna točka - Informacija zamjenika glavnog tajnika NATO-a Borisa Rugea o NATO aktivnosti za sigurnosnu i obučnu potporu Ukrajini (NSATU). Predsjednik Odbora Arsen Bauk ističe kako ne zna hoće li zastupnici SDP-a biti na sjednici, no mogao bi predložiti dopunu dnevnog reda s dvije točke, a to su Informacija o stanju u Oružanim snagama nakon poziva na neposluh te Informacija o padu drona u Zagrebu u ožujku 2022.

Boris Ruge je 30. listopada u Saboru, govoreći o padu drona, kazao kako je situacija analizirana. "Koliko sam shvatio, dron nije bio napad na Hrvatsku, bila je to tehnička nezgoda, greška koja se dogodila. Zajedno smo analizirali tu situaciju, ali podaci su klasificirani i ne mogu ih podijeliti s vama. No, mogu reći da to nije bio napad Rusije na Hrvatsku", naveo je u srijedu. Bauk bi, zbog toga, htio da Vlada otkrije informacije o incidentu.

Podsjetimo, bespilotna letjelica pala je 10. ožujka 2022. godine u zagrebačkom naselju Jarun kod Studentskog doma Stjepan Radić. Riječ je o letjelici Tu-141 sovjetske proizvodnje koja je preletjela Rumunjsku i Mađarsku. Bespilotna letjelica bila je naoružana aviobombom koja je eksplodirala pri udaru o tlo, no u njoj nije bilo vojnog eksploziva poput TNT-a, rečeno je nekoliko dana nakon incidenta na konferenciji za novinare Županijskog državnog odvjetništva.