Dozvolu za slobodu kretanja zatražilo i nekoliko tisuća građana u samoizolaciji! Odbijeni su

Od ponedjeljka, prvi dan obvezne primjene e-propusnica, taj dokument s kojim se može napustiti mjesto prebivališta ima svaki osmi stanovnik Hrvatske. Do jučer prije podneva bilo ih je izdano 565.221. Najviše su ih izdali poslodavci, više od 470 tisuća. Tako ispada da, prema podacima o broju zaposlenih iz veljače, propusnicu ima svaki treći zaposlenik. No valja uzeti u obzir da se od početka pandemije koronavirusa broj zaposlenih smanjio pa je sasvim realno da svaki drugi radnik ima dokument s kojim može napustiti svoje mjesto stanovanja.

Radničkih će biti još

Radničkih će propusnica biti još, nagovijestio je voditelj Nacionalnog stožera civilne zaštite, ministar Davor Božinović rekavši da je jučer do 11 sati izvršen upis 100 tisuća zahtjeva velikih poslodavaca. Kako je sustav izdavanja e-propusnica preopterećen, za one poslodavce koji nisu mogli unijeti podatke za zaposlenike, do srijede će vrijediti prije izdane propusnice. Naposljetku ispada da slobodu kretanja ipak ima gotovo milijun stanovnika. Jer, medicinsko osoblje koje posjeduje iskaznice koje su izdale nadležne komore, koje sudjeluju u sprečavanju širenja koronavirusa, ne mora imati e-propusnicu, već im je za kretanje dovoljna iskaznica Hrvatske liječničke komore, članska iskaznica Hrvatske komore medicinskih sestara, Hrvatske ljekarničke komore ili članska iskaznica Hrvatske komore dentalne medicine.

VIDEO Kontrola propusnica

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

E-propusnice nisu potrebne ni pripadnicima žurnih službi – vatrogascima, HGSS-ovcima, Crvenom križu – kad su na dužnosti i u odorama. Ipak, ima i onih kojima je uskraćeno izdavanje e-propusnice pa su iz administrativnih razloga odbijena 16.673 zahtjeva. Nekoliko tisuća onih koji su u samoizolaciji također su htjeli izvaditi propusnicu, no osobe koje su pod mjerama ne mogu završiti proces podnošenja zahtjeva. Nema preciznog podatka o tome koliko ih je jer se tek treba napraviti analiza koliko je među njima onih koji imaju “aktivno” rješenje o 14-dnevnoj samoizolaciji, a koliko je onih kojima je isteklo ili im je izrečena mjera pri kraju.

Do e-propusnica neće moći doći ni oni građani Hrvatske koji su se prije nekoliko dana počeli vraćati kući iz inozemstva ili će to učiniti uoči uskrsnih blagdana jer će svi dobiti rješenje o obveznoj samoizolaciji.

– Nema šetanja! – kažu u Ministarstvu unutarnjih poslova, a Ministarstvo vanjskih i europskih poslova moli hrvatske državljane koji privremeno ili stalno žive i rade izvan zemlje da do daljnjega odgode putovanja u Hrvatsku koja nisu nužna.

VIDEO Sve o DRIVE-IN testiranju na koronavirus

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Građani se žale na ‘loptanje’

“Svi oni koji se upute prema Hrvatskoj s namjerom kratkotrajnog boravka, trebaju biti svjesni da se situacija u drugim zemljama mijenja te da određena pravila vezana uz prelazak graničnih prijelaza ili putovanja u zračnom prometu mogu biti promijenjena bez prethodnih najava, što može otežati ili onemogućiti povratak u zemlje u kojima žive i rade”, navodi Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

Nesnalaženja u izdavanju e-propusnica ima pa se građani žale na “loptanje” između institucija. Boljka su, izgleda, lokalni stožeri civilne zaštite koji različito tumače iste odluke, pa tako stižu pritužbe i iz udruga za zaštitu životinja čiji volonteri ovih dana ne mogu odnijeti hranu u skloništa koja nisu na području njihova prebivališta. Konkretno, lokalni stožer protumačio je da propusnicu mogu izdati samo zbog posjeta članu obitelji, što nije točno.

Stoga iz Nacionalnog stožera pozivaju da se, u slučaju takvih teškoća obrate njima, na mail stozercz@mup.hr, navodeći da će problem biti riješen. Osim stožera i poslodavaca, propusnice izdaju i liječnici obiteljske medicine, a putem linka www. savjetodavna.hr/propusnice zahtjeve mogu podnijeti obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Ona se mogu obratiti i Ministarstvu poljoprivrede, mailom i telefonski.

Koronakarta (lista se strelicama na dnu)