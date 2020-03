Došao iz Osijeka u Zagreb, sastao se s 21-godišnjakom, pa ga zadavio i bacio u Savu

Mladić (19) osumnjičen je zbog ubojstva 21-godišnjaka. Kako je priopćila PU zagrebačka sumnjiči ga se da je 7. ožujka oko 17 sati doputovao u Zagreb iz Osijeka. Imao je dogovor da se na nasipu pored Save u blizini Prečkog nađe s 21-godišnjakom. Nazvao ga je na mobitel, što će se, kako se neslužbeno doznaje, za njega kasnije pokazati kobnom pogreškom.

Njih su se dvojica poznavali neko kraće vrijeme pa su dogovorili da se nađu. Kada je stariji mladić došao na nasip, jedno su vrijeme razgovarali, da bi se potom spustili do rijeke Save. Razgovor je prešao u svađu, a svađa u ubojstvo. Prema neslužbenim informacijama, sumnja se da je 19-godišnjak starijeg mladića zadavio, nakon čega je njegovo tijelo bacio u Savu. Potom je otišao, vjerojatno natrag u Osijek, a policija je došla do njega, nakon što je vjerojatno prijavljen nestanak 21-godišnjaka.

Kako obično biva u takvim situacijama, provjerili su s kim je sve 21-godišnjak kontaktirao prije no što je nestao, te su tako došli do 19-godišnjaka. Navodno je motiv ubojstva ljubavni trokut jer je netko nekome preoteo dečka, a 19- godišnjak je u svom iskazu tvrdio da je ga je 21-godišnjak napao te da se on samo branio. Nakon što je ispitan na policiji i tužiteljstvu, doveden je pred suca istrage zagrebačkog Županijskog suda, koji mu je odredio jednomjesečni istražni zatvor zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela.