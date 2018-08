Dopunsko pada u prva tri mjeseca: Sklopljeno 3,5% manje polica

Broj osiguranika dopunskog zdravstvenog osiguranja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) u ovoj godini pada, a troškovi zdravstvene zaštite koje pokriva rastu. To je “krvna slika” jedinog državnog dopunskog zdravstvenog osiguranja za koje je u više navrata administracija javno ponovila kako neće poskupiti.

Povećanje limita participacije, podsjetimo, plan je kojim se po karticu dopunskog zdravstvenog namjerava natjerati one koji ga još nemaju. Međutim, jasno je da u slučaju takve odluke građani, odnosno pacijenti po dopunsko mogu bilo gdje. Na tržištu je niz osiguravatelja koji su već izgurali dio osiguranika HZZO-a pa tako i same liječnike. Liječnicima je nadležna Komora ponudila plaćanje dopunskog, za što su natječajem, podsjetimo, izabrali Croatia osiguranje tako da su i liječnici kao osiguranici dobrim dijelom napustili državnog osiguravatelja. Nakon njih iz ovog dopunskog otišlo je Ministarstvo obrane također privatnom osiguravatelju, a neslužbeno se tada govorilo da je HZZO dao ponudu za manje od 30 kuna po polici.

Iako su nam iz Zavoda odgovorili da ne možemo dobiti podatke o ovogodišnjem poslovanju dopunskog jer još nisu prihvaćeni, neslužbeno smo došli do pojedinih podataka poput onog da je u prva tri mjeseca ove godine sklopljeno 3,5 posto manje polica. Izuzev očitog, upućeni kažu da je to problem to više jer je u tom razdoblju cijelo ovo tržište dopunskog raslo za gotovo 19 posto.

Od pada broja polica, odnosno osiguranika u samo prva dva mjeseca ove godine HZZO dopunsko ostao je bez više od pet milijuna kuna. Istovremeno troškovi zdravstvene zaštite koje dopunsko pokriva porasli su sedam posto. Cijena od 70 kuna je ista i za onog tko, da tako kažemo, ne ide liječniku kao i za one kojima je često potrebna zdravstvena skrb pa je tako pri HZZO-u 91 posto građana starijih od 60 godina. Pri tomu državno dopunsko ima obvezu i prema oko 850 tisuća ljudi koji su oslobođeni plaćanja police. Uz aktualnu cijenu dopunsko je Zavoda financijski održivo, no s obzirom na opisani trend, jasno je da su potrebne konkretne akcije. Pojedini će reći da, dok se na tom tržištu “grabi” za svakog osiguranika, državni osiguravatelj se skriva i nema nikakvih promoaktivnosti.

Što će se promijeniti uvođenjem eura i hoće li sve poskupjeti: