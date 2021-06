Domovinski pokret računa na suradnju s HDZ-om u 20-ak sredina, no ima ‘svoje uvjete’

Bivši HDZ-ovci pobijedili u Vukovaru i Županji, Dabro izgubio u utrci za župana

HDZ-ovi kandidati na ovim su se izborima u mnogim sredinama natjecali protiv svojih dojučerašnjih stranačkih kolega. Posebno je to bilo vidljivo u Vukovarskosrijemskoj županiji, gdje se protiv svoje dojučerašnje stranke natjecao dotadašnji dožupan Josip Dabro, koji je stranku napustio netom prije izbora. Dabro je izbore izgubio, no u gradu Županji dobio ih je Damir Juzbašić, također dojučerašnji HDZovac, a u Vukovaru je još jedan mandat potvrdio Ivan Penava, nekad HDZ-ov gradonačelnik. Idućih dana bit će zanimljivo vidjeti kako će se razviti odnosi tih gradonačelnika s bivšom strankom. Iako mu do većine u Gradskom vijeću nedostaje samo jedan mandat, Penava kaže da je otvoren za suradnju sa svima pa i s HDZom. – Ponudit ćemo suradnju svima pa ćemo vidjeti što će biti – pragmatičan je Penava.