Dobronić odgovorio na kritike zbog izjave o Severini: 'Svatko tko je imalo pratio...'

Vrhovni sud iznova se oglasio priopćenjem, i to nakon intervjua koji je čelnik toga suda Radovan Dobronić dao za jedan hrvatski portal. U njemu je Dobronić, da podsjetimo, za pjevačicu Severinu Vučković, koja se godinama bori za skrbništvom nad sinom, kazao da "ona nije mala i nemoćna ženica. Vjerojatno je najmoćnija u Hrvatskoj".

Priopćenje Vrhovnog suda prenosimo u cijelosti.

– U povodu brojnih izjava kojima se komentira tekst koji je objavio portal Index predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić navodi da je iznenađen količinom krivog tumačenja i nepovjerenja, kako u njega tako i u rad sudova. Naime, onaj tko je pažljivije pročitao tekst koji je objavio portal 'Index' mogao je zapaziti da je predsjednik na samom početku novinaru, čije ime nije ni upamtio, kada mu je objasnio zašto ga zove kasno navečer, prvo pokušao uvjeriti ga da nije dobro da se o sporovima o povjeravanju djeteta uopće puno piše u medijima, zbog zaštite djece.

Nakon što je novinar počeo predsjedniku postavljati podpitanja, razgovor je nastavljen u istom tonu i to je predsjedniku bila jedina motivacija zašto je nastavio razgovor, dakle želio je promijeniti praksu po kojoj se o ovako osjetljivim stvarima u medijima piše na dugačko i široko. Tako je došlo do toga da je spomenuti novinar naveo predsjednika da odgovori na konkretno pitanje o optužbama pjevačice Severine, odnosno na pitanje radi li se tu o udruženom kriminalu i korupciji.

U odgovoru na to pitanje predsjednik Dobronić je naveo da je sve moguće i tada je, vjerujući da je novinar shvatio da mu ne daje intervju, nego da pokušava obrazložiti svoj navedeni stav, u tom kontektstu spomenuo riječi iz kojih sada brojni pojedinci izvode zaključak kako predsjednik diskriminira spomenutu pjevačicu upravo stoga jer je žena. Takvo tumačenje predsjednikovih riječi je potpuno iznenađujuće i svatko tko je imalo pratio ono za što se predsjednik zalaže dobro zna da on na ovaj način uopće ne razmišlja. Suprotno od toga, u dosadašnjem radu predsjednik je dovoljno jasno pokazao da se zalaže kako za prava žena tako i za njihovu učinkovitu pravnu zaštitu. Stoga s indignacijom odbacuje ovakva tumačenja te ističe da je i razočaravajuće i zabrinjavajuće slabo povjerenje u rad sudaca i u njega osobno. Zbog toga će predsjednik dodatno analizirati ovu situaciju, u kontekstu svih ostalih zbivanja koja jasno ukazuju na kritični nedostatak povjerenja u sudove.

Stoga je predsjedniku Dobroniću žao ako se bilo tko našao povrijeđen onim što je spomenuti portal prenio s obzirom na to da on nije ni imao namjeru komentirati taj konkretan slučaj, nego je samo pokušao utjecati na spomenuti portal i druge medije da promijene svoju praksu izvještavanja o obiteljskim sporovima, naročito o onima koji obuhvaćaju sporove o povjeravanju djece – priopćili su.

Severina izgubila skrbništvo nad sinom

Podsjetimo, u utorak se dogodio novi preokret u sudskom sporu između Severine i Milana Popovića. Naime, dramatičan zaplet u borbi za skrbništvo nad njihovim sinom Aleksandrom dogodio se nakon što je Vrhovni sud ukinuo presudu Županijskog suda u Splitu koji je povrijedio Zakon o parničnom postupku.

Milan i Severina više neće imati zajedničko skrbništvo, što je 2021. odredio Županijski sud u Splitu, već se Aleksandar, koji će uskoro napuniti 12 godina – opet vraća ocu. Ova odluka odmah stupa na snagu, neovisno o eventualnoj žalbi pjevačice. Nakon ove odluke brojni Hrvati i Hrvatice stali su u obranu naše pjevačice, a ona se redovito o svemu oglašava na svojim društvenim mrežama.

O cijelom slučaju oglasio se čelnik Vrhovnog suda Radovan Dobronić koji je za Index objasnio kako je situacija kristalno jasna, naglašavajući da vještak iskaz mora dati usmeno, a ne pismeno, što je i bio razlog ukidanja presude.

– Ovaj način na koji se sada o tome govori... Manje-više svaka majka i otac su na te stvari osjetljivi. Ovako se piše jer je to Severina. Nisam tome sklon uopće kad su u pitanju obiteljski sporovi, naročito djeca. Ne znam kako je uopće došlo do toga. Nije mi simpatično da ona kao majka na taj način govori u javnosti, nije mi to simpatično. Treba znatno reducirati pisanje o pitanjima te vrste. Nije osnovano načelno sumnjati u sudske odluke, naročito Vrhovnog suda – objasnio je, dodajući kako Severina ''zlorabi'' javnost.

– Bilo je optužbi da je ona prijetila, ovom-onom, ne znam kome. To nalaže na oprez. Budite sigurni da nitko nije specijalno protiv nje. Nitko tu nije a priori protiv, ali o tom potom. Treba biti oprezniji, ljudi su spremni tvrditi koješta. Zna često drukčije ispasti, istina zna biti neugodna pa neki to ne žele prihvatiti, agresivni su. Ne bih u tom dijelu ništa pisao, na mjestu bilo kojeg medija. Na kraju se utvrdi na sudu, pogreške su moguće, u nekim slučajevima su sistemske – objasnio je tada.

– Sve je moguće, samo se ona (Severina, op. a.) ne može tu shvaćati malom i nemoćnom ženicom. Ona je vjerojatno najmoćnija u Hrvatskoj, i zato što je jako popularna i zato što je imućna. Ja bih tu bio jako oprezan – mišljenja je Dobronić.

