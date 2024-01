VIDEO Milanović o Severininom slučaju: Taj dječak je vjerojatno već dobio sijede

Predsjednik Republike Zoran Milanović posjetio je u petak u povodu Međunarodnog dana obrazovanja Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, gdje mu je predstavljen rad brojnih zavoda i klinika nakon čega je održao sastanak s dekanskim kolegijem. Tijekom posjeta dao je i izjave za medije, prilikom čega se žustro obrušio na Vladin odabir Ivana Turudića za kandidata za glavnog državnog odvjetnika.

- Lopovluku treba stati na rep, on je gori nego ikada u novijoj hrvatskoj povijesti. Ono što smo prošli u vrijeme Sanadera, čiji je Turudić bio dečko, toga se možemo prisjećati kao jednog formativnog vremena, kao vremena nevinosti u odnosu na ovaj kupleraj u kojem danas živimo - poručio je. Osim toga, dotaknuo se i slučaja Severine i ukidanja odluke Vrhovnog suda prema kojem se njen sin Aleksandar vraća k ocu Milanu Popoviću.

Milanović je krizirao pravosuđe te se zapitao zašto cijeli spor traje devet godina.

- To traje devet godina, taj dječak je vjerojatno sijede već dobio. Devet godina… Ne znam kakvi su mu majka i otac, ali gdje su tu sudovi? Kome to predbaciti? Predsjedniku Vrhovnog suda? On tu ništa ne može. Ne znam možda Ustavnom sudu? To je ozbiljna tema, ali nećete je čuti od Plenkovića - poručio je Milanović.

