Dobra vijest za građane: Povećava se naknada za povrat plastičnih boca

Povratna naknada za ambalažu pića i napitaka u Hrvatskoj, od 1. siječnja 2025. godine, bit će povećana s 7 na 10 eurocenti po komadu. Prijedlog Uredbe o naknadi gospodarenja otpadom i povratnoj naknadi trenutno je na javnom savjetovanju do 17. listopada. Ovo povećanje znači da će cijene pića rasti za tri centa, ali potrošači će moći vratiti ambalažu i povratiti iznos od 10 centi.

„Povećanje povratne naknade je važan korak prema većoj odgovornosti u gospodarenju otpadom. Cilj nam je potaknuti građane da vrate ambalažu, čime će se unaprijediti kvaliteta recikliranog materijala." komentirala je Dragica Bagarić iz udruženja Eko-Ozra, za 24sata. Iako je u savjetovanju razmatrana mogućnost povećanja naknade na čak 25 centi, Vlada je odlučila zadržati iznos na 10 centi. Ova promjena također ima socijalni aspekt jer omogućava prikupljanje ambalaže za siromašnije, koji mogu zaraditi na njenom povratu.

Što se tiče tankih vrećica za voće, povrće i meso, one će od 1. siječnja 2025. biti naplaćivane u svim trgovinama. Trgovci će sami određivati cijenu, a cilj je smanjiti korištenje jednokratnih vrećica i potaknuti upotrebu višekratnih alternativa. Trgovci će morati osigurati prostor za vrećice i jasno istaknuti cijenu, ali prodaja vrećica na blagajnama neće biti dopuštena. Stara naknada od 7 centi bit će na snazi do 15. prosinca 2024. za ambalažu koja nije prodana do tada. Novi proizvodi morat će imati novu naknadu tiskanu na ambalaži.

