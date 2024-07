Do Velike Gospe razina Vranskog jezera jednaka moru, prijeti pomor ribe?

Kiša koja je kratkotrajno prošla preko Dalmacije nažalost najvjerojatnije neće popraviti stanje u najvećem hrvatskom jezeru gdje se u više navrata u prošlosti događao pomor ribe tijekom ljeta, uslijed suša i povećanog saliniteta. Stoga smo od stručnjaka u Parku prirode Vransko jezero zatražili odgovor na pitanje kakvo je stanje po tom pitanju uoči najavljivanih daljnjih sušnih i vrelih dana.

Prošla godina je bila izrazito vodena te je razina jezera bila natprosječno visoka i more nije ni u jednom trenutku ulazilo u jezero. No Salinitet je u zadnjih par godina ljeti dosezao čak do 7 promila (35 promila je salinitet morske vode, dok se slatkovodni ekosustav definira kao onaj kojem je salinitet niži od 0,05 promila), a niti zimi nije padao ispod 3 promila. Stoga su se, kako navode iz Parka prirode, zadnjih par godina kloridi akumulirali u Vranskom jezeru.

- U 2023. godini se zbog velikog dotoka slatke vode i ispiranja klorida tijekom zime salinitet uspio spustiti do trenutnih vrijednosti ispod 2 promila. S obzirom na to da ova godina nije iznimno bogata oborinama, vodostaj stalno pada, te očekujemo da će, ukoliko ne bude dodatnih oborina, za otprilike mjesec dana jezero biti približno izjednačeno s razinom mora te će započeti zaslanjivanje, a koliko dugo najviše ovisi o količini padalina koje dospiju na površinu cijelog sliva Vranskog jezera koji je površine otprilike 500 km2 i pokriva većinu površine Ravnih kotara. Većina riba koje se nalaze u Vranskom jezeru nisu autohtone i neke od njih nisu prilagođene životu u jezeru koje povremeno zaslanjuje što predstavlja problem, jer u slučajevima značajnijeg zaslanjenja, izaziva pomor ribe što utječe na dodatnu eutrofikaciju jezera - ističu iz Parka prirode Vransko jezero, te dodaju da su neke od tih alohtonih vrsta riba (unesenih iz drugih područja) invazivne vrste koje toleriraju i zaslanjenost pa čak i uvjete snižene koncentracije kisika u vodi, a pridonose snižavanju kvalitete vode svojim načinom prehrane i života.

Tu je svakako i pitanje zapornice na kanalu Prosika kojom bi se moglo do neke mjere upravljati vodostajem jezera. Ona je, kako su na upit Večernjeg lista odgovorili, u postupku projektiranja, a sredstva za njenu izgradnju osigurana u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

POVEZANI ČLANCI:

- Projekt vode Hrvatske vode jer su one u potpunosti nadležne za upravljanje vodama u Hrvatskoj. Osim upravljanja vodostajem Vranskog jezera, potrebno je obnoviti ključna močvarna staništa i riparijsku vegetaciju (ona koja obrasta rubove vodenih površina) kako bi ista mogla obavljati svoju funkciju pročišćavanja vode bogate hranjivim tvarima. Javna ustanova upravo provodi više projekata financiranih sredstvima Europske unije, a prijavljuje i nove, s ciljem poboljšanog upravljanja Vranskim jezerom u suradnji s ključnim dionicima, poboljšanja kvalitete vode i ublažavanja utjecaja klimatskih promjena - zaključili su iz Parka prirode Vransko jezero.

Više zelenih tema pronađite na Rezolucija Zemlja!

Foto: VL

VIDEO Nevrijeme prešlo preko Zadra