Vrše, mreže, parangali zabranjeni! - Jegulje u Vranskom jezeru kritično ugrožene

Vransko jezero spada među najpoznatija odredišta za ribolov šarana i štuke u Europi i zbog izuzetne kvalitete ribe što je opet posljedica specifičnih karakteristika vode u Vranskom jezeru, ali od ove godine više ne postoji ograničenje na količinu ulovljene ribe budući da govorimo o vrstama koje nisu autohtone već su tijekom druge polovine prošlog stoljeća u više navrata razni korisnici i upravitelji jezera poribljavali jezero vrstama kojih u jezeru do tada nije bilo. To je danas prepoznato kao jedan od elemenata koji ima negativan utjecaj na eutrofikaciju jezera odnosno povećanje proizvodnje organske tvari čime se ubrzava prirodni proces starenja jezera jer uzrokuje neravnotežu u ekosustavu i u konačnici dovodi do smanjenja kisika i izumiranja vrsta - istakli su ovo za Večernji list iz Parka priorode Vransko jezero iz te navode da je zbog tih procesa ribolov u Parku prirode jako poželjan.

Na području Parka je dozvoljen športski ribolov (osim na području posebnog ornitološkog rezervata) ribolovnim priborima odnosno štapovima s kopna i iz čamca, a ono što nije dopušteno je nesportski ribolov, odnosno ribolov alatima kao što su mreže, osti, vrše i parangali koje zakon ne prepoznaje kao alate za sportski ribolov i koji se inače koriste u komercijalnom ribolovu.

- Korištenje tih alata je kažnjivo i u ovoj godini su čuvari prirode zaplijenili osam mreža, četrnaest vrša i dva parangala što predstavlja smanjenje broja takvih alata u odnosu na prošlu godinu i takav trend smanjenja je stalan od početka rada Javne ustanove što je rezultat i povećanja broja čuvara prirode i ulaganja u opremu za nadzor - istakao je Dario Rogić, glavni čuvar prirode i dodao da je glavni izazov prevencija lova na jegulje (uglavnom se love vršama).

- Fascinantnu vrstu koja radi mrijesta putuje rijekama, livadama, jezerima, morima i podzemnim spiljama sve do Sargaškog mora, tamo daleko tik do Meksičkog zaljeva da bi se mlade jegulje same vratile nazad. Jegulje su kritično ugrožene i strogo zaštićena vrsta. Za razliku od ostalih vrsta koje se love u jezeru, jegulja je autohtona vrsta koja je također izuzetno cijenjena i u kulinarstvu što je dovelo u pitanje opstanak i ove vrste. Zakon je, po pitanju lova strogo zaštićenih vrsta, jasan i strog, a uz dvadeset četiri satni nadzor na području Parka prirode najviše nade zapravo polažemo u edukaciju i rad sa školama. Klincima je uvijek sve jasno pa se nadamo da će nam pomoći da spriječimo da danas kada, bar u ovom dijelu svijeta, ljudi ne umiru od gladi, ne pojedemo i zadnje jegulje - zaključio je Rogić.

