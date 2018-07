Do Splita je htjela vlakom no oni se stalno kvare: 'Ali bus vam je super, bolje nego vlak'

Zagrepčanka Asja Zaninović Horbec odlučila je ove godine do Splita putovati vlakom, no ubrzo ju je šokiralo kada ja shvatila da do Splita ipak neće ići vlakom iako je kupila karte.

Asja je na Facebooku opisala nelogičnosti koje su se pojavljivale od trenutka kada je kupila kartu pa sve do trenutka kada je na put krenula - autobusom. Službenici HŽ-a govorili su joj kako vlakovi kojima se vozi za Split nisu predviđeni za duga putovanja pa se i često kvare nakon čega ljude prevoze autobusima. Tvrdili su joj i kako su autobusi odlični i da imaju WC koji radi, no to je sve opovrgnuo vozač autobusa.

Svoje je iskustvo objavila na Facebooku.

"Ove godine odlučili smo od Zagreba do Splita ići vlakom. Brzi vlak Zagreb - Split vozi 6 sati, lijepa prilika za vidjet našu Full of life Hrvatsku iz druge perspektive.

Kupili smo karte na ljetnoj akciji: jednosmjerna karta 120 kuna. Još smo i rezervaciju na sjedala dobili.

Gospođa na šalteru mi je rekla da je sve ok, da vlakovi voze normalno, nema radova na tom dijelu. Ali, svejedno išla sam pitati još jednu ženu na Informacijama kakva je situacija.

Ona: “Ne, sve je ok. Vlakovi voze i sve ok.”

Ja: “I niste imali problema u zadnje vrijeme.”

Ona: “Ne, vozi sve ok.”

Ja: “I vlakovi se ne kvare i ne prebacuju ljude u buseve?”

Ona: “Ah to, da kad se pokvare onda da, al bus vam je suuuuuper, bolje nego vlak”

Ja: “Ali ja želim putovat vlakom, ali ne busom. (Šokirana sto mi zena iz HŽ-a nudi bus kao bolju vrstu prijevoza.) Dobro, a koliko često se kvario u zadnjih 6 mjeseci?”

Ona: “Ah recimo svaki 4. ili 5. dan prebacuju putnike u bus koji vozi direktno za Split. Ali ne brinite, bus je super, ima i wc koji radi. Ti vlakovi nisu predviđeni za tako duga (?) putovanja i bolje vam je putovati noćnim vlakom, ovi se jako često kvare.”

Ja: Šok i nevjerica, al odlučim kupit karte jer ako slučajno neće vozit bus prebacit će putnike u bus koji vozi direktno..

Danas, dan putovanja

Zovem informacije da pitam jel sve ok, poznavajući HŽ vrlo sam skeptična.

Informacije: “(Nakon par minuta provjeravanja koje me košta 3 kn/min) Da, da danas idu busevi. Jedan direktno, a drugi staje na svakom kolodvoru.”

Ja: (duboko dišem) Koji od buseva ide direktno?

Informacije: Otkud bi ja to trebala znat?

Ja: Šok i nevjerica.

Provjerim na netu vlak nije vozio ni jučer, neće ni sutra.

Danas, na kolodvoru

Na informacijama: “A da, danas (kao da i jučer nije bilo tako) putnici idu busom. Bus je super, vozi direktno, ima wc”.

Danas, kod vozača

Dva su busa. Jedan ide direktno, drugi staje na vise perona. Kako se bira tko će uć u koji- tko prvi njegova djevojka.

Pitam šofera jel radi wc, rekla mi žena na informacijama 5 puta da radi.

Šofer: “Naravno da ne radi wc. Normalno da vas lažu, lažu cijelo vrijeme” ", napisala je Asja na Facebooku.

