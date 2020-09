Do jeseni stiže test koji će za samo 15 minuta pokazati imate li koronu

Samo 15 minuta bit će potrebno da osoba sazna je li pozitivna na koronavirus, a osim što će postupak testiranja biti znatno brži, bit će i puno jednostavniji. Najavila je to, naime, švicarska farmaceutska tvrtka Roche koja je jučer službeno objavila da će do kraja rujna na tržište pustiti brzi test za otkrivanje koronavirusa.

- Svakog će mjeseca biti dostupno oko 40 milijuna brzih testova na SARS-CoV-2, a očekujemo da će se taj kapacitet i udvostručiti do kraja godine, kako bi se odgovorilo na potražnju zdravstvenih sustava u cijelom svijetu - poručili su iz Rochea čiji će test u početku biti dostupan u zemljama koje priznaju oznaku CE, obaveznu za proizvode koji ulaze na tržište Europske unije. Također, Roche planira zatražiti i odobrenje Američke agencije za lijekove (FDA) za izlazak na tamošnje tržište.

U utrci i Kina, Izrael...

No izlazak na tržište Roche mora provesti u suradnji s južnokorejskom tvrtkom SD Biosensor Inc, koja već raspolaže brojnim testovima za otkrivanje virusa, a s kojom Roche ima ugovor o distribuciji u svijetu. Treba napomenuti, naime, kako brzi testovi nisu novost te se mnogi praktički od početka širenja pandemije "natječu" tko će napraviti brži i pouzdaniji test. Vijest o prvim brzim testova pojavila se u Kini, i to još u siječnju kada većina svijeta o koronavirusu još nije ozbiljno ni razmišljala. Iako je problem s većinom brzih testova u to vrijeme bio što nisu bili dovoljno pouzdani, iz Kine je ipak u ožujku stigla vijest o novoj metodi kojom se uzorci 400 pacijenata mogu testirati za svega dva sata.

Nedavno se pak iz Izraela proširila vijest da je tamošnja tvrtka navodno napravila tekst koji rezultat daje za svega 30 sekundi. Iako te vijesti nisu potvrđene, ova nastojanja potvrđuju kako mnogi smatraju da bi brzi testovi bili veoma važno oružje u borbi protiv pandemije. No pritom se postavlja pitanje koji bi se od tih testova mogao prvi naći na svjetskom tržištu, ali i koja je uopće razlika između raznih metoda testiranja?

- Dijagnostika koronavirusa, ali i virusa općenito, grana je koja se i dalje snažno razvija - govori nam prof. dr. sc. Luka Čičin-Šain, naš virusni imunolog s Helmholtz centra za infektivna istraživanja u Braunschweigu.

Također, objašnjava nam kako funkcionira RT-PCR test, do sada najčešće korištena i najpouzdanija metoda koja se temelji na dokazivanju prisustva virusne RNK molekule iz uzoraka brisa.

- PCR je po svom principu lančana reakcija gdje se virusni geni u svakom ciklusu udvostruče, tako da od dva dobijemo 4, pa 8, potom 16 i tako dalje te na koncu imamo milijarde jednog djelića jednog virusnog gena što onda daje signal koji se može uočiti i mjeriti. Ako je dovoljno 30 ciklusa da se vidi signal, na početku je bilo više virusne RNK nego ako je potrebno 40 ciklusa da se to isto vidi - ističe Čičin-Šain.

No najveća mana RT-PCR testova je to što mogu biti lažno pozitivni ili negativni. Također, ti testovi ne odgovaraju na pitanje je li tijelo pokrenulo imunosni odgovor protiv virusa niti ima li osoba razvijena antitijela, odnosno je li u nekom trenutku možda već preboljela virus. Za to se koristi druga vrsta testova - serološki, odnosno krvni.

- Kada neki virus kao što je SARS-CoV-2 uđe u ljudski organizam, tada se aktivira imunosni sustav i počinju se stvarati antitijela - objašnjava prof. dr. sc. Igor Štagljar, hrvatski molekularni biolog sa sveučilišta u Torontu.

Znanstvena grupa akademika Štagljara, naime, na proljeće je u prestižnom znanstvenom časopisu Nature Communications objavila rad u kojem je opisana nova molekularno-biološka metoda pod nazivom SIMPL, a koja se koristi za razvoj inovativnog serološkog testa za detekciju antitijela direktno iz krvi pacijenata oboljelih od COVID-19. Taj bi test za manje od sata iz samo deset mikrolitara krvi mogao detektirati je li neka osoba došla u kontakt s virusom SARS-CoV-2.

Poput provjere trudnoće

Za sada se u svijetu aktivno koriste tri različita serološka testa, a njihova cijena varira između deset i dvadeset američkih dolara te se nastavljaju razvijati nove metode, baš kao i u slučaju brzih testova kojima bi se u teoriji mogli ispitivati različiti uzorci poput sline ili krvi. Takvi brzi testovi zapravo detektiraju prisutnost nekog karakterističnog biološkog markera, a možda najpoznatiji primjer testa koji tako funkcionira je brzi test na trudnoću koji ispituje prisutnost beta HCG-a kod žena.