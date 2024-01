Dječji doplatak u EU: Neke zemlje isplaćuju i nakon 18-e, u jednoj zemlji je čak 638 eura

Iako je Hrvatska izmjenama Zakona o doplatku povećala iznose dječjeg doplatka od 31 do 62 eura na koje će imati pravo roditelji i skrbnici djece s (ispod)prosječnim primanjima Hrvatska se i dalje ubraja u zemlje EU s najnižim doplatcima za djecu i među manjinom je članica Unije koje nemaju univerzalni doplatak za svu djecu. Šteta što unatoč demografskom slomu zemlje nije bilo političke volje da se pored povišica zaposlenima u javnom sustavu s većim iznosima doplatka pošalje javna poruka da djeca u Hrvatskoj nisu manje važna od svih javnih i državnih službenika.

No, s druge strane to ne čudi jer nema niti široke javne svijesti o važnosti izdvajanja i brige za djecu jer je kod nas još ljudima normalno pozivati se na prošla vremena u kojima su oni, eto, odgojili djecu bez doplatka, pa ga zato ne treba danas davati ni današnjoj djeci, i u kojoj se čak i roditelji koji svoje slobodne vikende provode s djecom sebično žale kako su uskraćeni jer ne mogu nedljeljom kupiti kruh, zaboravljajući da i prodavačice imaju djecu s kojom žele biti za vikend. Nema države u EU koja ne isplaćuje doplatak za djecu, samo su razlike u iznosima velike.

Većina država ima univerzalan sustav dječjeg doplatka: Austrija, Belgija, Estonija, Finska, Njemačka, Mađarska, Irska, Latvija, Luksemburg, Rumunjska, Slovačka i Švedska. Također, doplatak za svu djecu imaju i Danska, Italija, Nizozemska, Litva i Malta samo što iznos doplatka ovisi o prihodima obitelji. Francuska doplatak, čija visina, također, ovisi o prihodima obitelji, isplaćuje od drugog djeteta. U Hrvatskoj, Bugarskoj, Cipru, Češkoj, Grčkoj, Poljskoj, Portugalu, Sloveniji i Španjolskoj dječji doplaci se isplaćuju temeljem cenzusa odnosno prihoda obitelji.

Hrvatska se ubraja među zemlje EU sa skromnim iznosima doplatka od 31, 40, 49, 55 i 62 eura. Sa svim tim podacima su bili upoznati i autori Strategije demografske revitalizacije Hrvatske jer su ih i sami naveli u Strategiji. Da se ne uspoređujemo odmah s najbogatijim zemljama susjedna Slovenija ima dohodovni cenzus kao i Hrvatska, ali on je daleko veći po članu kućanstva nego kod nas i zapravo doplatak za djecu ne primaju najbogatiji. Za materijalno najugroženije odnosno ako je prosječni mjesečni dohodak po članu kućanstva do 221,46 eura Slovenija za prvo dijete u obitelji isplaćuje doplatak od 135,44 eura, za drugo 148,97 eura, za treće 162,53 eura.

Dok u Hrvatskoj doplatak mogu dobiti samo roditelji i skrbnici čiji mjesečni dohodak po članu kućanstva ne prelazi 618 eura u Sloveniji pravo na simbolični doplatak imaju i dobrostojeći roditelji čiji je mjesečni dohodak po članu obitelji od 1009 do 1218 eura i to 23,56 eura za prvo dijete, 32,58 eura za drugo dijete i 41,59 eura za treće dijete. To znači da pravo na doplatak ima npr. četveročlana obitelj s dvoje djece s mjesečnim prihodima do 4872 eura. U Italiji, također, sva djeca imaju pravo na doplatak, no visina ovisi o dohotku, imovini i sastavu kućanstva, pa doplatak u skladu s tim kriterijima za prvo dijete iznosi od 50 do 175 eura, za drugo od 100 do 350 eura, za treće od 165 do 610 eura, za četvrto i svako daljnje od 430 do 970 eura.

U Njemačkoj, drugoj domovini iseljenih hrvatskih državljana, doplatak za svako dijete iznosi 250 eura, u Irskoj 140 eura. U Austriji pravo na doplatak imaju sva djeca, samo što se on razlikuje ovisno o dobi djece, pa djeca do 3 godine imaju pravo na 120,60 eura doplatka, djeca od 3 do 10 godina primaju 129 eura doplatka, djeca od 10 do 19 godina 149,70 eura doplatka... U Belgiji sva djeca, također, imaju pravo na doplatak, a iznosi ovise o regiji, pa tako doplatak za prvo dijete iznosi od 99,70 do 164 eura, za drugo od 164 do 207 eura, za treće od 164 do 310 eura. U Luksemburgu sva djeca primaju 299,86 eura doplatka, koji se uvećava za 22,67 eura za djecu u dobi od šest do 12 godina, te za 56,57 eura za djecu stariju od 12 godina. Nizozemci, također, isplaćuju doplatak za svu djecu neovisno o primanjima obitelji i to 261,70 eura za djecu do pet godina, zatim 317,77 eura za djecu od šest do 11 godina, te 373,85 eura za djecu od 12 do 17 godina.

Neke zemlje djeci doplatak isplaćuju i nakon punoljetnosti, primjerice tijekom studija, neke daju veći doplatak najmlađoj djeci, neke starijoj. Očekivano i u skandinavskim zemljama postoji univerzalni doplatak. U Danskoj ga primaju sva djeca, ali ako je godišnji dohodak roditelja veći od 114.651 eura iznosi se umanjuju za 2 % razlike između godišnjeg dohotka i gornje granice. Danci za djecu do 2 godine isplaćuju doplatak od 638 eura, zatim 505 eura za djecu od tri do šest godina, 397 eura za djecu od sedam do 14 godina, te 132 eura za djecu od 15 do 17 godina. U Finskoj doplatak za jedno dijete u obitelji iznosi 94,98 eura, za drugo 104,84 eura, za treće 133,79 eura, za četvrto 164,24 eura, a za petero i više djece 182,69 eura...

U Švedskoj svako dijete ima pravo na 117 eura doplatka, koji se uvećava za drugo dijete za 14 eura, za treće dodatnih 54 eura, za četvrto za 95 eura, za peto 117 eura. U Estoniji prvo i drugo dijete u obitelji primaju 80 eura doplatka, a troje i više djece 100 eura. U Latviji prvo dijete u obitelji prima 25 eura doplatka, drugo 100 eura, treće 225 eura, a četvrto i svako daljnje 100 eura. Litva izdvaja 85,75 eura doplatka za svako dijete, s tim da se obiteljima s niskim dohotkom isplaćuje još dodatak od 50,47 eura po djetetu. I Mađarska isplaćuje svoj djeci doplatak iako su iznosi skromniji nego u zapadnim i sjevernim zemljama EU, doplatak za prvo dijete iznosi 31 euro, za drugo 34 eura, za treće i svako daljnje 40 eura. I Rumunjska isplaćuje svoj djeci doplatak, najveći djeci do dvije godine od 127,08 eura, te 51,56 eura djeci od 2 do 18 godina, no ima još i dodatke s obzirom na broj djece.

Bugari isplaćuju doplatak samo najsiromašnijim obiteljima odnosno ako je mjesečni dohodak po članu kućanstva manji ili jednak 261 euro. Tada za jedno dijete u obitelji isplaćuju 26 eura, za drugo 56 eura, za treće 84 eura, za četvrto 89 eura... Ako je, pak, mjesečni dohodak po članu kućanstva od 261 do 312 eura osnovni iznos doplatka se umanjuje za 20 %. Česi isplaćuju doplatak samo za djecu materijalno najugroženijih i to 34 eura za djecu do šest godina, 40 eura za djecu od šest do 15 godina, te 45 eura za djecu od 15 do 26 godina.

Grčka, također, ima cenzus kod isplate doplatka koji ovisi o godišnjem dohotku obitelji i broju djece, pa u obiteljima s najmanjim dohotkom do 6000 eura doplatak za prvo i drugo dijete je 70 eura, a 140 eura za troje i više djece. Ako je godišnji dohodak obitelji do 10.000 eura doplatak za prvo i drugo dijete iznosi 42 eura, za troje i više djece 84 eura. Ako je godišnji dohodak obitelji do 15.000 eura doplatak za prvo i drugo dijete je 28 eura, za troje i više djece 56 eura. U Portugalu se doplatak temelji na cenzusu odnosno mjesečnom dohotku obitelji i ovisi o broju i dobi djece. U Španjolskoj je u obiteljima s godišnjim dohotkom do 31.100 eura maksimalni doplatak za djecu 100 eura i najveći je u dobi djece do tri godine.

Francuska doplatak isplaćuje od drugog djeteta i to 142,70 eura za drugo dijete, 325,53 eura za treće,182,83 za četvero i više djece. No, doplatak se umanjuje ako prosječni godišnji dohodak premašuje 70.074 eura u obitelji s dvoje djece, 75.913 eura u obitelji s troje djece, te 81.752 eura u obitelji s četvero djece...

