Direktor Ryanaira: Mi ne primamo ilegalne državne potpore kao neke druge kompanije

Ryanair tijekom iduće tri godine u Zagreb planira dovesti dva do tri milijuna putnika, a zagrebačku bazu otvara ranije od plana zbog velikog interesa i potražnje, rekao je za Hinu komercijalni direktor te kompanije Jason McGuinness. McGuinness kaže da je Ryanair zagrebačku bazu odlučio otvoriti dva mjeseca ranije od prvotno planiranog zbog velikog broja rezervacija i zahtjevima iz Zagreba, ali i velike potražnje za letovima prema Zagrebu.

U zagrebačkoj bazi, koju otvaraju krajem srpnja, Ryanair će do kraja kolovoza imati jedan zrakoplov, a drugi planira uvesti u rujnu, kaže McGuinness. Otkriva i da prateći potražnju tvrtka razmatra i mogućnost uvođenja trećeg zrakoplova tijekom zime, ako rezervacije pokažu dobre rezultate, jer za Zagreb planira letove cijele godine i već ima isplaniranih 14 destinacija iz Zagreba od studenog ove godine, a do ljeta 2022. oko 30.

"Neću vam dati podatke o rezervacijama po pojedinim rutama, ali ću ponoviti ono što sam naglasio i na konferenciji za medije krajem ožujka kada smo najavili dolazak: Zagreb je godinama bio podzastupljen. Primjerice, Zagreb i Dublin su gradovi slične veličine, ali je Zagreb prije dolaska Ryanaira imao letove za 38 destinacija, a Dublin za oko 200., a Zagreb je puno ljepši i zanimljiviji od Dublina”, odgovara McGuinness na pitanje o stanju rezervacija i prodaje letova za Zagreb.

Iznenađenje stanjem bukinga

Kaže da je i iznenađen bukingom iz Zagreba, iako su očekivanja ove godine još uvjetovana pandemijom i ograničenjima za putovanja, te dodaje da je trenutno za letove za ovo ljeto velika konkurencija za sunčane destinacije poput Španjolske, Portugala, Italije, Grčke i Hrvatske. Dodaje da Ryanair promet prema Zagrebu neće ostvariti samo 'zagrebačkim' zrakoplovima jer ima 450 zrakoplova i za Zagreb može letjeti i iz ostalih 80 baza po cijeloj Europi.

Na pitanje koliko dugo namjeravaju imati bazu u Zagrebu, odgovara da u Zagrebu tvrtka vidi velik potencijal te da će se posvetiti i svom i rastu zagrebačke zračne luke.

"Pratit ćemo razvoj događanja i odlučivati o rutama, pri čemu su troškovi jedna od glavnih točaka u našim odlukama. Mi smo kompanija s najnižom niskotarifnom cijenom u Europi, i takvi smo upravo zbog naše prvenstvene orijentacije prema troškovima. S partnerima radimo na efikasnoj operativnosti i upravo su troškovi ti koji određuju naše daljnje odluke", kaže McGuinness.

Zapošljavanje 60-ak radnika u bazi u Zagrebu

Kako su ranije najavili da će im u bazi u Zagrebu trebati 60-ak radnika, McGuinness objašnjava da za svaki zrakoplov trebaju oko 30 ljudi koji će ga opsluživati, počev od pilota i kabinskog osoblja do inženjera i podrške. Na pitanje hoće li te zaposlenike tražiti na lokalnom tržištu ili će ih dovesti iz drugih zemalja, kaže da već imaju dosta pilota i kabinskog osoblja iz Hrvatske, ali i puno ljudi koji bi željeli živjeti u Hrvatskoj jer im odgovara klima.

"Radimo u 40-ak zemalja na 230 zračnih luka i imamo radnike raznih nacionalnosti. Tako primjerice u našoj bazi u Dublinu rade pripadnici 30-ak nacionalnosti. U Zagrebu i Zadru, gdje ćemo također imati ovog ljeta bazu, radit će ljudi iz Zagreba i Zadra, ali moguće i iz drugih zemalja koji u Hrvatskoj žele živjeti i raditi", kaže McGuinness.

Osim što će sami zapošljavati, ističe da ne treba zaboraviti i indirektne poslove koje donose njihovi letovi na neku destinaciju odnosno koristi koje od putnika imaju taksi službe, autobusi, ugostiteljstvo, hoteli i drugi. Slična je situacija i sa Zadrom, gdje će u bazi tijekom ljetne sezone ove godine imati dva zrakoplova, za što, kao i u Zagrebu, investiraju 200 milijuna eura.

Investicije u nove rute, baze i zrakoplove bez pomoći države i fondova

Na pitanje kako će to investirati s obzirom na gubitke koje, kao i mnoge druge kompanije imaju u pandemiji, McGuinness kaže da to treba "staviti u kontekst".

"U protekla dva mjeseca Ryanair je otvorio deset novih baza u Parizu, Veneciji, na grčkim otocima, u Danskoj, u Rigi u Latviji te na stockholmskom Arlandu. Znate da smo najjača kompanija u Europi, a ne dobivamo pomoć od države i iz fondova, kao što je to slučaj s drugim kompanijama, pa i hrvatskim Croatia Airlinesom. Mi ne dobivamo takve pomoći, a imamo najjaču bilancu u Europi i pripojili smo najjače zračne kompanije. Jedina smo europska kompanija koja je ostvarila i rast u zračnom prometu tijekom nekoliko godina. Vidimo da je primjerice Croatia Airlines odgodio nabavu novih zrakoplova, dok Ryanair ima potvrđene narudžbe za 210 novih zrakoplova tipa Boeing 200, koji su najjači u toj klasi", odgovara McGuinness. U vezi kupnje novih zrakoplova kaže da će ih preuzeti u iduće četiri godine, čime će flotu povećati na više od 600 zrakoplova, kojima planiraju godišnje prevoziti oko 200 milijuna putnika.

Kako bi do toga došli i nadvladali pandemijske i druge izazove trenutno surađuju, kako kaže, s partnerima diljem Europe na iznalaženju mogućnosti oporavka, što smatra vrlo važnim.

U Hrvatskoj u 15 godina oko 5 milijuna putnika

"To radimo i u Hrvatskoj, u koju letimo od 2006., što znači da ove godine imamo i 15. obljetnicu, tijekom kojih smo u i iz Hrvatske prevezli oko pet milijuna putnika s čime smo jako zadovoljni. Znamo i koliko je turizam važan hrvatskom gospodarstvu i da čini oko 20 posto nacionalnog BDP-a te u suradnji sa zračnim lukama u Zagrebu i Zadru i drugima donosimo i investicije. To smatramo ispravnim putem kojim u ovom trenutku možemo pomoći u oporavku prometa”, kaže komercijalni direktor Ryanaira. Osim za Zadar i Zagreb, ovog ljeta letjet će i za Pulu, odnosno prema Hrvatskoj će imati 58 ruta, od kojih je 33 novih. Par ruta ima i prema Dubrovniku i Splitu, no kako su pristojbe u zračnim lukama u tim gradovima za njih previsoke kaže da razgovaraju s partnerima o daljnjim uvjetima, ali i da je mala vjerojatnost za postizanje dogovora.

Dogovori uvijek mogu biti bolji

Na pitanje jesu li zadovoljni dogovorom postignutim sa zagrebačkom zračnom lukom kaže samo da "dogovori uvijek mogu biti i bolji", da su posvećeni Zagrebu, ali i da im je u fokusu uvijek cijena.

"Ryanair je dosta oportunistička kompanija i ima dosta mjesta u koja ne letimo i ljudi pitaju zašto. Prema našim uvjetima, imamo mnogo mjesta na koja bismo mogli smjestiti svoje kapacitete i gdje je za nas tržišna praznina, a jedno od tih je bio i Zagreb. Sretan sam što smo postigli dogovor i što ćemo letjeti u Zagreb i tu postaviti svoju bazu ranije od predviđenog", iznosi McGuinness.

Poslovanje u regiji bliže Hrvatskoj

U regiji bliže Hrvatskoj također ove godine uvode novosti, poput dva leta za Tuzlu u Bosni i Hercegovini, a posluju još i u Banja Luci te u Podgorici u Crnoj Gori i Nišu u Srbiji.

Poslovanjem na području Balkana su zadovoljni i nadaju se da će i tu nastaviti s rastom, dok najveću bazu bliže Hrvatskoj, i inače najveću, imaju u Italiji sa 70 zrakoplova. Posluju i u Mađarskoj, u Grčkoj, Izraelu i Cipru.

Niskotarifni model poslovanja jedini pogodan za zračne prijevoznike

O poslovanju kao niskotarifnog prijevoznika McGuinness kaže da je samo jedan model pogodan za zrakoplovne prijevoznike i dobro poslovanje, a to je niska cijena.

"Ponavljam da smo najjača zrakoplovna kompanija u Europi i da za naše investicije, uključujući i kupnju novih zrakoplova, ne primamo državne potpore, što držimo iznimno važnim u situaciji kada su kompanije širom Europe primile oko 30 milijardi eura potpora od početka pandemije. To je nelegalno i stvarno nevjerojatno. Mi zbog toga i apeliramo i izazivamo, jer ta situacija može razoriti tržište, što je loše i za potrošače, a može uništiti i konkurenciju. Nastavit ćemo se boriti za potrošače širom Europe i 'izazivati' sve ove nelegalne radnje na sudovima u cijeloj Europi", komentira McGuiness. Unatoč svemu i za razliku od mnogih kompanija koje su primili potpore, njihove cijene ostaju, kako ističe, iznimno niske u cijeloj Europi.

Na pitanje o vlasnicima Ryanaira navodi da su javna kompanija izlistana na Londonskoj, Dublinskoj i New Yorškoj burzi, koja ima mnoge dioničare širom svijeta, najvećim dijelom velike institucionalne fondove, ustanove i druge.

Sigurnost zrakoplova neupitna, a covid putovnice dobra ideja

Za letove i putovanja njihovim zrakoplovima u vrijeme pandemije kaže da su u svakom smislu sigurna, pa i tako zdravstveno, jer im je sigurnost prioritet.

"Zrakoplovi se dezinficiraju svakih 24 sata, svi koji se moraju nalaziti oko i u zrakoplovu paze na zdravstvene mjere sigurnosti u skladu s međunarodnim pravilima, a kvaliteta zraka u zrakoplovu je kao u operacijskoj sali. S obzirom na to, mogu se rezervirati sva raspoloživa sjedala u zrakoplovu, a putnici i osoblje moraju nositi maske", naglašava McGuinness.

Dobrom idejom smatra i EU covid putovnice, koje će ljudima od ovog ljeta olakšati putovanja, a Ryanair je već napravio i svoju tzv. covid wallet ili putovnicu, u koju se mogu unijeti svi potrebni podaci putem aplikacije i web stranice o testiranju, dokazu cijepljenja i slično.

Neprimjerene žalbe Croatia Airlinesa

Zatražen da komentira žalbe Croatia Airlinesa da će ih "istisnuti s nekih njihovih ruta", McGuinness kaže da je neprimjereno da se uopće žale, jer su "primili milijune eura", po njegovoj ocjeni, nelegalne državne potpore.

"Činjenica je da u protekle četiri godine Croatia Airlines nije ostvarila rast i dobit. Ryanair će ukupno ove godine u Zagreb dovesti 14 novih ruta, a Croatia Airlines ih je u protekle četiri godine dovela tri. Mislimo da Croatia Airlines mora ponovno napraviti svoju domaću zadaću i nove izračune", komentira McGuiness.

Na pitanje jeli im Croatia Airlines konkurencija u Hrvatskoj i kako se općenito nose s konkurentima, ponavlja da posluju u 40 zemalja, uz zaključak da konkurenciju smatraju uvijek dobrom za potrošače, zračne luke i za Ryanair, pa tako i za Hrvatsku, Zagreb, njegovu zračnu luku i Zagrepčane.