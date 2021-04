Ryanair uveo novu liniju Pula – Poznań

Nakon što je objavio otvaranje baza u Zagrebu i Zadru, najveći europski niskobudžetni avioprijevoznik Ryanair objavio je jučer da otvara novu iz Hrvatske i to između Pule i poljskog Poznańa, a koja će prometovati dva puta tjedno. Ryanair je istom prigodom najavio da će povećati broj letova od Pule do Bruxellesa Charleroi i Londona Stansteda, na kojima su njegovi zrakoplovi dosad prometovali tri puta tjedno na četiri puta tjedno od srpnja.

Ryanair je u znak proslave ovih novosti pokrenuo prodaju zrakoplovnih karata po cijenama od 153 kune za putovanja do kraja listopada 2021., a koja se moraju rezervirati do nedjelje, 18. travnja u ponoć na web-stranici Ryanair.com.

S obzirom na to da se ograničenja putovanja zbog epidemije koronavirusa redovito mijenjaju, iz Ryanaira poručuju da kupci sada

mogu rezervirati letove znajući da, ako trebaju odgoditi ili promijeniti datum putovanja, to mogu učiniti do dva puta bez naknade

za promjenu do kraja listopada 2021. U Ryanairu smatraju da će se programi cijepljenja protiv COVID-19 nastaviti u sljedećim mjesecima pa će se tako sve više i povećavati zračni promet.