Karte i od 39 kuna: Ryanair otvara bazu u Zagrebu dva mjeseca prije plana i uvodi dvije nove linije

Najveći europski niskobudžetni avioprijevoznik objavio je danas da će svoju bazu na Zračnoj luci Franjo Tuđman otvoriti 23. srpnja, što je gotovo dva mjeseca ranije nego što je prvotno bilo planirano.

Usto, objavili su i da će njihova linija Zagreb-Milano biti pokrenuta već 17. lipnja umjesto srpnja, kako je bilo prvotno planirano. Ranije pokretanje baze, navode u Ryanairu, omogućit će hrvatskim putnicima da rezerviraju letove za London Stansted, Bruxelles – Charleroi, Gothenburg – Landvetter, Milan – Bergamo i Rome – Ciampino od lipnja, odnosno srpnja. Dodatnih devet ruta bit će dostupno za rezervaciju od rujna, uključujući i dvije nove rute – za Malmö i Düsseldorf Weeze.

Kako bi proslavio rano otvaranje nove baze u Zagrebu, Ryanair je pokrenuo prodaju sjedala po cijenama od samo 39 kuna za putovanje do 31. listopada, koje se mora rezervirati do ponoći 13. svibnja na web stranici Ryanair.com.

– Oduševljeni smo što smo ubrzali lansiranje naše nove baze u Zagrebu koja će našim hrvatskim potrošačima ponuditi popularna odredišta gotovo dva mjeseca ranije od planiranog. Ovo napredno otvaranje otvorit će rute prema europskim žarištima poput Londona Stansteda, Göteborga i Rima od srpnja. Također smo sretni što možemo najaviti daljnje dvije nove rute za Malmö i Düsseldorf Weeze, oba od rujna po dva polazna leta tjedno – kazao je komercijalni direktor Ryanaira, Jason McGuinness.

S obzirom na to da se ograničenja putovanja zbog COVID-19 redovito mijenjaju, putnici sada mogu rezervirati letove, znajući da, ako trebaju odgoditi ili promijeniti datum putovanja, to mogu učiniti do dva puta uz naknadu s nultom promjenom do kraja listopada 2021., poručuju iz Ryanaira.

Jeftini letovi Ryanairom u lipnju kreću i iz Zagreba u 12 europskih destinacija!