Direktor crnogorskog CGES-a: Struja je nestala zbog poremećaja regionalnih razmjera

Crnogorske Vijesti.me javljaju da je struja nestala zbog ispada na mreži Crnogorskog elektroprijenosnog sistema (CGES), a to su im potvrdili iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS). Izvršni direktor Crnogorskog elektroprijenosnog sistema (CGES), Ivan Asanović, službeno je izjavio za Vijesti.me da je zbog poremećaja regionalnih razmjera došlo do nestanka napona na teritoriju cijele Crne Gore, osim sjevera. Također, došlo je do ispada i beznaponskih stanja većih razmjera u Albaniji, Bosni i Hercegovini te značajnom dijelu Hrvatske.

"Uzrok još nije poznat, a CGES u suradnji s kolegama iz okruženja radi na rješavanju problema i osiguravanju napajanja energijom svih potrošača u Crnoj Gori," rekao je Asanović. Dodao je da je primarni cilj podizanje i uspostava normalnog rada prijenosne mreže i interkonekcija. "Istovremeno se s kolegama iz CEDIS-a osigurava postupno napajanje svih potrošača u Crnoj Gori."

Električna energija se vratila u Podgoricu i Budvu, dok je zbog ispada na mreži bez napajanja električnom energijom ostalo gotovo cijelo područje Crne Gore, izvijestili su iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS). Prema njihovim navodima, struja je nestala zbog ispada na mreži Crnogorskog elektroprijenosnog sistema (CGES).

Regionalni mediji javljaju da su bez struje i značajan dio Bosne i Hercegovine, uključujući Sarajevo, Zenicu i Banja Luku. Albanski "Gazeta shqiptare" navodi da su i brojni gradovi u toj zemlji ostali bez struje, uključujući Tiranu, Drač, Skadar i Sarandu.

