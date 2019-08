Dijagnozu moraju navesti za oružje, ne i za vozačku

Obrazac kojim liječnik prijavljuje policiji promjenu zdravstvenog stanja pacijenta koji ima vozačku dozvolu ne predviđa preciziranje dijagnoze, dok onaj koji se odnosi na prijavu promjene zdravstvenog stanja pacijenta koji posjeduje oružje ima i rubriku za dijagnozu.

Povjerljiv odnos

– Dva su različita obrasca. Onaj koji se odnosi na Zakon o sigurnosti prometa na cestama ne traži dijagnozu, a drugi, prema Pravilniku o zdravstvenim pregledima za utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja. U slučaju vozačke dozvole samo se načelno navodi “promjena zdravstvenog stanja” bez dijagnoze, dok obrazac izvješća o promjeni zdravstvenog stanja nositelja oružja traže i podatke o kojim je točno dijagnozama riječ, što ne bi trebalo – objašnjava dr. Ljiljana Ćenan.

Bila je među predstavnicima Koordinacije hrvatske obiteljske medicine (KoHom) koji su na tu temu imali sastanke s MUP-ovim predstavnicima, a na oba zakonska rješenja reagirali su još od prošle godine. U studenom 2018. ukinuti su obvezni zdravstveni pregledi svakih pet godina za osobe koje imaju dozvolu za oružje. Odgovornost je tada praktički prebačena na obiteljske liječnike, koji su dobili zadatak prijavljivanja promjena zdravstvenog stanja pacijenata koji imaju dozvolu za oružje. Odmah su upozorili da je to dodatno administrativno opterećenje i da narušava odnos liječnika i pacijenta, a ne pridonosi sigurnosti.

I u javnom savjetovanju uoči donošenja Zakona o sigurnosti prometa na cestama liječnici su davali primjedbe upravo na prijavljivanje promjene zdravstvenog stanja pacijenta, kao i više puta prethodnih godina, no inercijom je propis ostao isti. U središtu medijske pozornosti našao se zbog užasne prometne nesreće u kojoj se drogirani vozač zabio u automobile koji su stajali kraj naplatnih kućica, pa se poteglo pitanje liječničke odgovornosti.

Premda prijava promjene zdravstvenog stanja za vozače ne podrazumijeva i dijagnozu, liječnicima je to duboko pogrešno rješenje jer narušava specifičan odnos izabranog doktora i pacijenta.

– To je odnos koji se temelji na povjerljivosti i obaveza zbog koje liječnik postaje dio represivnog aparata etički je duboko neprihvatljiva. Bilo bi logičnije da promjenu zdravstvenog stanja prijavi bolnički specijalist koji nema taj poseban odnos s pacijentom – govori dr. Ante Ivančić, ravnatelj istarskog Doma zdravlja.

Odgovornost zajednice

Ukazuje kako je to naslijeđena praksa koja podrazumijeva odgovornost zajednice, a ne individualnu odgovornost pojedinca kao u starijim demokracijama. Ondje doktor pacijentu kaže ako nije sposoban voziti i upiše to upozorenje u karton, pa ako dođe do nesreće, pacijent snosi puno teže sankcije od onih koje bi ga snašle da nema evidentirano liječničko upozorenje.