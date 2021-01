DHMZ proglasio crveno upozorenje za Jadran: 'Vrijeme je vrlo opasno'

Državni hidrometerološki zavod ( DHMZ) objavio je za danas crveno upozorenje za područje Istre, Kvarnera i Dalmacije zbog jakih udara bure, te narančasto upozorenje za područje Ličko-senjske i Primorsko-goranske županije zbog lokalno moguće obilne kiše i bujičnih poplava.

- Na zapadnoj obali Istre očekuje se jako i vrlo jako, navečer mjestimice olujno jugo i oštro, s najjačim udarima vjetra 35-65 čvorova (65-120 km/h), na Kvarneru jako i vrlo jako, navečer mjestimice olujno jugo i južni vjetar s najjačim udarima vjetra 35-70 čvorova (65-130 km/h), a u Dalmaciji jako i vrlo jako, navečer mjestimice olujno jugo i oštro s najjačim udarima vjetra 35-70 čvorova (65-130 km/h) - navode iz DHMZ-a.

Podsjećaju da je vrijeme vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu.

Foto: DHMZ

- Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu - navode iz Državnog-hidrometerološkog zavoda.

Za područje Ličko-senjske i Primorsko-goranske izdano je narančasto upozorenje zbog lokalno moguće obilne kiše i bujičnih poplava, također očekuju se i mjestimice olujni udari jugozapadnog vjetra, krajem dana moguće i orkanski.

Napominju kako je moguće poplavljivanje imovine i prometne mreže. Također je moguć prekid opskrbe energijom, prekid komunikacijske mreže kao i opskrbe vodom. Ističu kako su opasni uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te proklizavanja na mokrim kolnicima.

- Sutra nas očekuje promjenljivo, ponegdje i pretežno oblačno vrijeme s mjestimičnom kišom, češćom i lokalno obilnom na Jadranu i uz njega. Duž obale povremeno može i zagrmjeti, a u drugom dijelu dana uz pad temperature kiša će u višem gorju prijeći u susnježicu i snijeg. I dalje razmjerno vjetrovito uz umjeren do jak jugozapadni i južni vjetar, u gorju i na Jadranu mjestimice s olujnim udarima. Najniža temperatura zraka od 5 do 10, na Jadranu od 9 do 13, a najviša dnevna uglavnom od 10 do 15 °C, u drugom dijelu dana u gorju te na sjevernom Jadranu malo niža - navodi se u priopćenju kojeg je objavila i Civilna zaštita.

📌Crveno upozorenje meteoalarmahttps://t.co/LsRs487mOn — Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-RH (@RavnateljstvoCZ) January 22, 2021

DHMZ proglasio je crveno upozorenje i za sutra za sljedeće dijelove Hrvatske: Zapadna obala Istre, Kvarner, sjeverna, srednja i južna Dalmacija.