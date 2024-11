Detalji tragedije u Sloveniji: U padu aviona poginuli žena i dva muškarca

Nešto prije 12 sati se u Sloveniji srušio zrakoplov Cessna u blizini nogometnog igrališta u Gančanima u Prekmurju te su u nesreći poginule tri osobe: muškarac u dobi od 30 i 33 godine iz područja Beltinci i žena iz Štajerske, piše N1. Let je navodno bio rođendanski poklon za jednog od njih, a u avionu su trebala biti četiri putnika, no jedan od njih nije prisustvovao.

Zrakoplov je poletio iz Maribora oko 11:20 sati, a izgubio je kontakt s kontrolom zračnog prometa nešto prije 12 sati, piše 24ur. Načelnik Odjela za opći kriminalitet u Sektoru kriminalističke policije Policijske uprave Murska Sobota, Robert Roudij, priopćio je kako očevid na mjestu nesreće još uvijek traje.

Pretpostavlja se kako je do nesreće došlo radi guste magle, no uzrok nesreće još nije poznat. Istražuje se je li uzrok pada aviona bila tehnička pogreška, vremenska neprilika ili ljudski faktor. Roudij je kazao kako policija još uvijek nema popis putnika te da nije u mogućnosti govoriti o o identitetu preminulih. Istražitelj zračnih nesreća i incidenata Toni Stojchevski, koji radi u Ministarstvu infrastrukture, potvrdio je N1 oko 14.30 sati da je na putu prema mjestu nesreće. U to vrijeme nije imao drugih informacija te je kazao kako će se istraga o uzroku nesreće provoditi paralelno s policijskom istragom.

POVEZANI ČLANCI:

>> FOTOGALERIJA Kakva kamuflaža: Možete li pronaći snajperista na fotografijama?