Poznati pjevač uvijek ljubi tlo prije ukrcavanja na avion, a za to ima jedan poseban razlog

Frontmen Coldplayja Chris Martin nedavno je uhvaćen kako kleči i ljubi tlo aerodroma u Australiji prije nego što se ukrcao na avion za Novi Zeland. U ovom nesvakidašnjem izdanju uslikali su ga paparazzi, a fotografije su se ubrzo proširile internetom i izazvale čuđenje među mnogobrojnim fanovima jednog od najpopularnijih svjetskih bendova. Međutim, ispostavilo se kako se ovdje ne radi o iznimci te da 47-godišnji Britanac već neko vrijeme provodi ovu tradiciju. Naime, istu stvar napravio je prošle godine u Indoneziji i Maleziji.

Vjerojatni razlog za ovo pjevačevo ponašanje datira još iz 2005. godine, kada se, letjevši u avionu na relaciji Gana-Oxfam, Martin susreo oči u oči sa smrću. Dogodilo se to da je njegov avion uletio u pješčanu oluju i umalo se srušio, što je za Martina bilo traumatično iskustvo o kojem je govorio javno. - Bilo je strašno, avion se gotovo čitavo vrijeme nekontrolirano njihao. Jednom godišnje, tijekom jednog tjedna, sav taj pijesak dolazi iz Sahare. Nije se moglo vidjeti ništa. Nisam vidio tlo, a kako se ispostavilo, nije ni pilot - ispričao je glazbenik u intervjuu za The Sun nedugo nakon proživljene traume.

- Saznao sam da smo bili na visini od oko 200 metara. Avion je naglo pao udesno, a zatim se jako nagnuo ulijevo. Tresao se na sve strane. No, nekako ga je pilot uspio smiriti i sigurno sletjeti. Ne znam kako je to uspio - dodaje Martin koji tvrdi da su mu u tim trenucima kroz glavu prolazile dvije stvari. Prva je bila njegova tada osmomjesečna kćerkica Apple, koju ima iz braka s glumicom Gwyneth Paltrow: - Pomislio sam - moja kći će imati očuha - tvrdi Britanac. Druga stvar bila je dovršavanje Coldplayjevog nadolazećeg i u to vrijeme neimenovanog albuma.

S obzirom na ovo zastrašujuće iskustvo, ni ne čudi što glazbenik mir pronalazi u ritualima poput klečanja i ljubljenja tla aerodroma s kojeg polijeće. Njegov posao podrazumijeva stalna putovanja, a Martin se na ovaj način nosi s proživljenom traumom.

Podsjetimo, pjevač je sa svojim bendom nedavno nastupao u Melbourneu, a koncert je obilježila jedna nesvakidašnja nezgoda. Naime, 47-godišnji Britanac se u pauzi između pjesama odlučio obratiti publici i dok je to činio hodajući unatraške, upao je u rupu koja se nalazila nasred pozornice. Srećom, Martina su spremno dočekali članovi osoblja pa je frontmen Coldplayja prošao bez ozljeda. - Ovo nije bilo planirano, hvala što ste me uhvatili - obratio se svojim spasiteljima nakon pada popraćenog velikim uzdahom iz publike.

- Ovo je skoro bio YouTube trenutak - našalio se pjevač u nastavku, a video njegovog pada svejedno je preko noći postao viralan na internetu. Jedan korisnik društvene mreže X imao je priliku iz prvih redova vidjeti nezgodu, koju je pritom uspio i snimiti te podijeliti s drugim korisnicima. - Trenutak u kojem je Chris Martin pao ravno kroz rupu točno ispred mene na večerašnjem koncertu u Melbourneu - napisao je u opisu objave, nakon čega su mu se u komentarima počeli javljati članovi različitih medijskih kuća s molbama kako bi mogli preuzeti video.

Inače, Coldplay se trenutno nalazi usred međunarodna svjetska turneja 'Music of the Spheres' koja bi trebala trajati do rujna sljedeće godine. Prije mjesec dana Martin je najavio da se jedan od najpopularnijih svjetskih bendova, Coldplay, sprema za mirovinu. - Snimit ćemo samo 12 studijskih albuma i to je to - izjavio je pjevač u recentnom razgovoru za Apple Music povodom izlaska njihovog novog, 10. albuma 'Moon Music'. Nekoliko godina ranije Martin je rekao da će grupa prestati raditi glazbu nakon 2025. a, iako se čini da su malo prolongirali vijek trajanja, sudeći prema ovoj izjavi izgleda da odluka i dalje stoji.

