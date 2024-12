Detalji teške nesreće na A3: Kamion naletio na auto, 78-godišnja putnica podlegla ozljedama

Policija se oglasila nakon teške nesreće koja se danas dogodila na autocesti A3 kod Slavonskog Broda. U nesreći su dvije osobe teško bile ozlijeđene, a jedna od njih je i 78-godišnjakinja koja je podlegla ozljedama u bolnici. Do nesreće je došlo, izvijestila je policija, nakon što je kamion udario u stražnji dio automobila.



- Očevidom je utvrđeno da je 37-godišnji državljanin Republike Srbije upravljao teretnim automobilom srpskih nacionalnih oznaka od istoka prema zapadu, dok se ispred njega kretao osobni automobil kojim je upravljao 78-godišnjak. S njim u vozilu na mjestu suvozača se nalazila 78-godišnjakinja. Do prometne nesreće je došlo tako što 37-godišnjak nije držao dovoljan razmak, te je prednjim dijelom kamiona udario u stražnji dio osobnog automobila. U ovoj prometnoj nesreći 78-godišnjakinja je teško ozlijeđena, te je po djelatnicima hitne medicinske pomoći prevezena u bolnicu u Slavonskom brodu, gdje je naknadno preminula. Također je 78-godišnji vozač automobila prevezen u bolnicu te su mu konstatirane teške ozlijede - javlja policija.



U vremenu od 11:10 do 15 sati, na mjestu događaja, promet se odvijao usporeno lijevom prometnom trakom uz postavljenu prometnu signalizaciju. Policijski službenici protiv 37-godišnjaka podnose kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu, dodali su.